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РИА Новости

Начался второй этап поставки С-400 в Турцию

12:50 27.08.2019 (обновлено: 18:55 27.08.2019)
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© REUTERS / Turkish Defence MinistryПоставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию. 27 августа 2019
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию. 27 августа 2019
© REUTERS / Turkish Defence Ministry
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию. 27 августа 2019
АНКАРА, 27 авг — РИА Новости. Москва начала поставлять Анкаре элементы второй батареи ЗРК С-400, сообщило Минобороны республики.

"Самолет прибыл из России на авиабазу "Мюртед". <...> Поставки будут продолжаться в течение месяца", — уточняется в заявлении турецкого военного ведомства.

Первый этап поставки прошел в июле, из России прибыло 30 грузовых самолетов.
Сделку заключили в 2017 году — Россия поставит Турции четыре дивизиона за два с половиной миллиарда долларов. Часть из этой суммы заказчик оплатит сам, часть — за счет российского кредита.
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
26 июля, 12:16РИА Новости
Эрдоган рассказал о планах Турции по использованию С-400
Покупка спровоцировала международный скандал: Соединенные Штаты требовали отказаться от нее и взамен приобрести их комплексы Patriot.
В случае отказа Вашингтон угрожал свернуть участие Турции в программе создания истребителей F-35, что и произошло, когда Анкара отказалась идти на уступки.
С-400 "Триумф" — современная ЗРК большой дальности, предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, также может применяться против наземных объектов. Дальность действия достигает 400 километров, способна уничтожать цели на высоте до 30 километров.
Турция стала третьей (после Белоруссии и Китая) страной, куда Москва поставляет "Триумфы". В скором времени к ним должна присоединиться Индия.
Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф
5 июня, 09:47РИА Новости
Зенитная ракетная система С-400 "Триумф"
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Обсудить 38
С-400 «Триумф»ТурцияРоссияАнкараВ мире
Популярные комментарии
Нам с ними еще воевать, а они им оружие поставляют...безумие за край.
27 августа, 12:56
shurenimp
900019
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