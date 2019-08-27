Начался второй этап поставки С-400 в Турцию

АНКАРА, 27 авг — РИА Новости. Москва начала поставлять Анкаре элементы второй батареи ЗРК С-400, сообщило Минобороны республики.

"Самолет прибыл из России на авиабазу "Мюртед". <...> Поставки будут продолжаться в течение месяца", — уточняется в заявлении турецкого военного ведомства.

Первый этап поставки прошел в июле, из России прибыло 30 грузовых самолетов.

Сделку заключили в 2017 году — Россия поставит Турции четыре дивизиона за два с половиной миллиарда долларов. Часть из этой суммы заказчик оплатит сам, часть — за счет российского кредита.

Покупка спровоцировала международный скандал: Соединенные Штаты требовали отказаться от нее и взамен приобрести их комплексы Patriot.

В случае отказа Вашингтон угрожал свернуть участие Турции в программе создания истребителей F-35, что и произошло, когда Анкара отказалась идти на уступки.

С-400 "Триумф" — современная ЗРК большой дальности, предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, также может применяться против наземных объектов. Дальность действия достигает 400 километров, способна уничтожать цели на высоте до 30 километров.