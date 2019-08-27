"Люди в него еще верят". Что успел сделать Зеленский за первые сто дней

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский занимает пост президента Украины уже сто дней, однако времени выполнять предвыборные обещания у него практически не было. Все силы его команды и партии "Слуга народа" уходили на борьбу за места в Верховной раде. Без этого Зеленский не обладал полнотой власти. Теперь шестой президент Украины может начать реализовывать то, что предлагал избирателям весной 2019-го. Что из этого получится — в материале РИА Новости.

Необходимая победа

Самое главное достижение Зеленского — победа его партии "Слуга народа" на выборах в Верховную раду: 254 депутатских мандата из 450. Главу партии Дмитрия Разумкова выдвинули в спикеры парламента. Коалицию "Слуга народа" образует с националистической партией "Голос" и "Батькивщиной" Юлии Тимошенко, но в целом команда Зеленского обойдется и без союзников. Для принятия законопроектов кресел в парламенте хватает.

Без этого все обещания Зеленского были бы невыполнимы. После инаугурации 20 мая новый президент остался один на один с Радой, настроенной по отношению к нему негативно. Собственно, в день вступления в должность Зеленский и заявил о роспуске враждебного парламента. Вскоре последовал указ. Спикер Андрей Парубий ожидаемо обвинил Зеленского в том, что тот не уважает основной закон страны: "Грустно и тревожно, что гарант конституции Украины начинает свою деятельность в должности с грубого нарушения конституции. Плохой знак".

Но серьезных попыток оспорить решение нового президента не последовало — в Раде понимали, что основания для этого были. В парламенте фактически не действовала коалиция.

Предвыборную кампанию партия "Слуга народа" провела быстро и эффективно — ее представители побеждали и в мажоритарных округах, где голосовали за отдельных кандидатов, а не за партийный список. Никому до того не известные претенденты обошли вроде бы популярных украинских политиков.

Депутатских мандатов лишились верные соратники Порошенко Игорь Кононенко и Александр Грановский. Первый считался в украинских СМИ главным "решалой" при предыдущем президенте и фактическим главой фракцией "Блока Петра Порошенко". А второй занимался "вопросами коммуникации с Порошенко".

Нет в обновленной Раде и бывшего лидера "Правого сектора"* Дмитрия Яроша. Перед выборами он обещал повесить нового президента в центре Киева, если Зеленский "предаст Украину".

Говорить о том, намерен ли шестой президент Украины выполнять свои обязательства, можно будет только после того, как он сформирует кабинет министров. Но важнее другое — позволят ли ему это сделать.

Частности и тонкости

Перипетии двух предвыборных кампаний и закулисные схватки несколько затмили обещания Зеленского. Хотя они любопытны: агитируя за себя, будущий президент разумно не вдавался в частности — как он будет действовать на практике. К примеру, он собирался направить в Раду законопроект "О народовластии", описывающий, как "народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии". Как часто государство готово проводить дорогостоящие референдумы, Зеленский не пояснял.

Много было сказано о предпринимательстве — тут Зеленский и его консультанты входили в тонкости. Предлагали освободить Службу безопасности Украины от расследования экономических преступлений, заменить налог на прибыль сбором на выведенный капитал, ввести льготное налогообложение для молодых предпринимателей, сделать информацию о государственных закупках прозрачной и многое другое.

Был и такой пункт: "формирование прозрачного рынка земли". Тут команда Зеленского приступила к работе без отлагательств. На этом примере можно судить о том, чем в действительности обернутся заманчивые предвыборные лозунги. В реальности данная инициатива, видимо, означает отмену моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения. "Мораторий накладывается из года в год, потому что это выгодно. Нужно, чтобы владельцы земли могли ею пользоваться, — объяснял Разумков. — Появится законодательная база. Ребята наши сейчас работают над этим. С одной стороны, необходимо защитить национальные интересы, а с другой — собственника".

"В этом году мы обязательно проведем земельную реформу, что уже в следующем году позволит создать рынок земли на 40 миллионов гектаров", — говорил сам Зеленский в ходе визита в Турцию. Так он намеревается оживить экономику страны. Насколько это отвечает чаяниям украинцев — вопрос дискуссионный. За разрешение на продажу земли выступает Международный валютный фонд, в обществе эта мера крайне непопулярна.

"Медовый месяц с избирателем продолжается"

Общественный деятель из Днепропетровской области Сергей Юрченко считает, что первые сто дней не поколебали позиций Зеленского. "В него продолжают верить. Пока неприятности никак не отражаются на его популярности. Да и ситуация такая, что выбор невелик. Скажем, то же обещание Зеленского "прозрачного рынка земли", которое вылилось в предложение ее продавать. Этого ждут многие — у бедных и откровенно нищих людей есть надежда продать когда-то полученные паи на землю и получить хоть какие-то деньги. А то, что торговать землей задешево не очень выгодно для будущего страны… Кто же загадывает на Украине на долгой срок", — прокомментировал он ситуацию РИА Новости.

Украинский политтехнолог Андрей Золотарев оценивает первые сто дней Зеленского следующим образом: "Не так хорошо, как хотелось, но и не так плохо, как могло бы быть". "Президент ловко удерживается на гребне волны общественных ожиданий. К концу "стодневки" он получил всю полноту власти и не растерял рейтинг, его медовый месяц с избирателями продолжается. Но вместе с полнотой этой власти ему достанется и полнота ответственности. В той ситуации, в которой сейчас находится Украина, решения могут быть либо популярными, либо эффективными, направленными на какое-то развитие. Такая развилка. Осенний сезон ошибок неизбежен", — высказывает мнение эксперт.

Золотарев тоже считает отмену моратория на продажу земли примером того, как привлекательный предвыборный лозунг маскирует вынужденные решения. "Продажа земли может дать на полтора-два года хороший импульс экономике. Но в реальности это будут гроши — без налаженного кадастра, прозрачной судебной системы аграрный потенциал страны разбазарят, как во многом разбазарили индустриальный потенциал", — подчеркивает собеседник РИА Новости. И добавляет: "Вряд ли Зеленский этого не понимает, но идет на это от безнадежности — больше 50 процентов бюджета страны уходит на оплату долгов".