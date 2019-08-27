Эксперт рассказал, как формируются цены на проживание в отеле all inclusive

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов рассказал РИА Новости, как отели all inclusive рассчитывают необходимое количество продуктов и алкоголя на человека, а также стоимость проживания.

Он отметил, что в отелях с учетом опыта и статистики устанавливают стоимость проживания в зависимости от гражданства, возраста и пола туристов.

"Так, если взять семью из четырех человек, то можно предположить, что дети до 16 лет не будут употреблять спиртные напитки наравне с родителями", — сказал эксперт.

По его словам, скорее всего, мужчины будут пить больше алкоголя (в том числе крепкого), чем женщины.

"Далее определяют, сколько в среднем нормальный человек может выпить крепкого алкоголя без того, чтобы не рухнуть на пляже из-за проблем со здоровьем или не получить нагоняй от супруги за то, что он оказался не в той форме, в какой бы ей хотелось", — добавил Прасов.

В то же время, напомнил он, гости из мусульманских стран практически не употребляют спиртного.