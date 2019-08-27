В ОАЭ высоко оценили уровень религиозной толерантности в России

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Опыт взаимодействия различных религиозных конфессий в России является примером всему остальному миру и особенно странам Европы и Америки, где растет уровень межрелигиозной ненависти, заявила исполнительный директор секретариата Межрелигиозного альянса по безопасности Дана Хумайд.

В Москве прошла межрелигиозная конференция "Ненависть в нашем мире, ненависть в нашем городе", целью которой стало повышение осведомленности о проблемах, связанных с преступлениями на почве ненависти и обсуждение роли, которую религиозные лидеры могут сыграть в борьбе с ними. Организаторами конференции выступили Совет раввинов Европы совместно с Межрелигиозным альянсом по безопасности. Участниками стали представители христианских конфессий страны, мусульманской и еврейской общины, а также органов власти России и ОАЭ.

"Уровень ненависти в мире растет. Однако Россия является просто светлым пятном на мировой карте. Российский пример можно использовать как пример для подражания", - заявила Хумайд.

В свою очередь начальствующий епископ Российского объединённого союза христиан веры евангельской Сергей Ряховский отметил, что российский опыт обеспечения межрелигиозного мира и сотрудничества заслуживает уважения. Это, как отметил он, достигается благодаря, например, конституции страны, которая обеспечивает религиозные свободы, а также огромному количеству институтов взаимодействия религиозных организаций между собой и властями как регионального, так и федерального уровня.