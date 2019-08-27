В ОАЭ высоко оценили уровень религиозной толерантности в России

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Опыт взаимодействия различных религиозных конфессий в России является примером всему остальному миру и особенно странам Европы и Америки, где растет уровень межрелигиозной ненависти, заявила исполнительный директор секретариата Межрелигиозного альянса по безопасности Дана Хумайд.
В Москве прошла межрелигиозная конференция "Ненависть в нашем мире, ненависть в нашем городе", целью которой стало повышение осведомленности о проблемах, связанных с преступлениями на почве ненависти и обсуждение роли, которую религиозные лидеры могут сыграть в борьбе с ними. Организаторами конференции выступили Совет раввинов Европы совместно с Межрелигиозным альянсом по безопасности. Участниками стали представители христианских конфессий страны, мусульманской и еврейской общины, а также органов власти России и ОАЭ.
3 апреля 2012, 20:26РИА НовостиУроки религий позволят воспитывать толерантность, считают в РПЦВведение курса "Основы религиозных культур и светской этики" во всех школах страны позволит воспитывать толерантность и уважение к другим религиям с детства - это, в свою очередь, снизит риск межрелигиозных и межнациональных конфликтов, считают в Русской православной церкви.
"Уровень ненависти в мире растет. Однако Россия является просто светлым пятном на мировой карте. Российский пример можно использовать как пример для подражания", - заявила Хумайд.
В свою очередь начальствующий епископ Российского объединённого союза христиан веры евангельской Сергей Ряховский отметил, что российский опыт обеспечения межрелигиозного мира и сотрудничества заслуживает уважения. Это, как отметил он, достигается благодаря, например, конституции страны, которая обеспечивает религиозные свободы, а также огромному количеству институтов взаимодействия религиозных организаций между собой и властями как регионального, так и федерального уровня.
"Даже если бы эти институты не были столь продвинуты, все равно мы бы строили отношения друг с другом, потому что понимаем уровень ответственности за будущее нашей страны и нашего народа", - пояснил Ряховский.