Укус комара довел британку до остановки сердца

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Жительница Дагенхэма в графстве Эссекс впала в кому после комариного укуса, пишет таблоид Жительница Дагенхэма в графстве Эссекс впала в кому после комариного укуса, пишет таблоид Daily Mirror

Насекомое укусило 25-летнюю Ким Робинсон, когда девушка находилась в Лондоне. На следующий день она почувствовала острую боль в лодыжке, однако не придала этому особого значения.

Воспаление обострилось, Робинсон стало труднее ходить, девушка начала терять сознание. Британка обратилась к врачам, и они диагностировали у нее некротический фасциит — бактериальную инфекцию, поражающую фасции и подкожную клетчатку. Медики порекомендовали пациентке сделать срочную операцию, чтобы сохранить ногу.

У Робинсон развился сепсис. В ходе операции ухудшилось состояние легкого, что привело к остановке сердца. Врачи ввели девушку в искусственную кому на пять дней.