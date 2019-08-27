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РИА Новости

Укус комара довел британку до остановки сердца

12:41 27.08.2019 (обновлено: 14:22 27.08.2019)
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© РИА Новости / Олег ЛасточкинКомар
Комар
© РИА Новости / Олег Ласточкин
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Жительница Дагенхэма в графстве Эссекс впала в кому после комариного укуса, пишет таблоид Daily Mirror.
Насекомое укусило 25-летнюю Ким Робинсон, когда девушка находилась в Лондоне. На следующий день она почувствовала острую боль в лодыжке, однако не придала этому особого значения.
Воспаление обострилось, Робинсон стало труднее ходить, девушка начала терять сознание. Британка обратилась к врачам, и они диагностировали у нее некротический фасциит — бактериальную инфекцию, поражающую фасции и подкожную клетчатку. Медики порекомендовали пациентке сделать срочную операцию, чтобы сохранить ногу.
У Робинсон развился сепсис. В ходе операции ухудшилось состояние легкого, что привело к остановке сердца. Врачи ввели девушку в искусственную кому на пять дней.
Когда Робинсон вернулась в сознание, медики сделали ей еще одну операцию, пересадив кожу на ноге. После инцидента пациентке пришлось заново учиться ходить и разговаривать. Сейчас девушка чувствует себя хорошо.
Комар
8 августа, 15:00РИА Новости
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