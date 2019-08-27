Спикер Рады не увидел прорывов за сто дней президентства Зеленского

КИЕВ, 27 авг – РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий считает, что за первые 100 дней президентства Владимира Зеленского в стране не произошло никаких прорывов.
Инаугурация Зеленского состоялась 20 мая.
"Пока я видел красивые заявления, громкие слова. Но, к сожалению, никаких прорывов в сфере безопасности, в сфере иностранных дел я не могу назвать. И не могу дать какую-то оценку, позитивную или негативную, потому что каких-то прорывов за эти 100 дней просто не было", - заявил Парубий.
По его словам, реальную оценку работы нового президента можно будет увидеть после начала работы нового парламента и правительства.