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РИА Новости

Спикер Рады не увидел прорывов за сто дней президентства Зеленского

12:39 27.08.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 27 авг – РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий считает, что за первые 100 дней президентства Владимира Зеленского в стране не произошло никаких прорывов.
Инаугурация Зеленского состоялась 20 мая.
"Пока я видел красивые заявления, громкие слова. Но, к сожалению, никаких прорывов в сфере безопасности, в сфере иностранных дел я не могу назвать. И не могу дать какую-то оценку, позитивную или негативную, потому что каких-то прорывов за эти 100 дней просто не было", - заявил Парубий.
По его словам, реальную оценку работы нового президента можно будет увидеть после начала работы нового парламента и правительства.
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Андрей ПарубийВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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