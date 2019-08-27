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РИА Новости
Культура

Как веселились, на чем экономили и чем удивляли звезды на премии MTV

19:16 27.08.2019
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. На З6-й церемонии вручения MTV Video Music Awards Ариана Гранде стала "артистом года", а Билли Айлиш – "лучшим новым артистом ". Откуда на церемонии взялся питон, зачем рэперу Lil Nas X свиток и что написано на новой татуировке Майли Сайрус - в фотоленте РИА Новости.
© REUTERS / Lucas Jackson

Купальник Тейлор Свифт напомнил наряд "Чудо-женщины" в исполнении Галь Гадот.

Тейлор Свифт на церемонии вручения премии 2019 MTV Video Music Awards
1 из 17

Купальник Тейлор Свифт напомнил наряд "Чудо-женщины" в исполнении Галь Гадот.

© REUTERS / Lucas Jackson
© AP Photo / Invision/ Matt Sayles

Карди Би победила в номинации "Лучшее хип-хоп видео", а могла бы получить премию за "самое откровенное декольте".

Карди Би на церемонии вручения премии 2019 MTV Video Music Awards
2 из 17

Карди Би победила в номинации "Лучшее хип-хоп видео", а могла бы получить премию за "самое откровенное декольте".

© AP Photo / Invision/ Matt Sayles
© AP Photo / Invision/ Charles Sykes

Рэпер Megan Thee Stallion впервые выступавшая на премии, явно решила, что формы ярче униформы.

Megan Thee Stallion на церемонии вручения премии 2019 MTV Video Music Awards
3 из 17

Рэпер Megan Thee Stallion впервые выступавшая на премии, явно решила, что формы ярче униформы.

© AP Photo / Invision/ Charles Sykes
© AFP 2019 / Getty Images for MTV/ Astrid Stawiarz

Рядом с фотомоделью и актрисой Коко Остин - Лунный человек , ожившая награда премии.

Коко Остин на церемонии вручения премии 2019 MTV Video Music Awards
4 из 17

Рядом с фотомоделью и актрисой Коко Остин - Лунный человек , ожившая награда премии.

© AFP 2019 / Getty Images for MTV/ Astrid Stawiarz
© REUTERS / Caitlin Ochs

Американская актриса и певица Кеке Палмер дополнила золотой наряд телефоном в тон.

Кеке Палмер на церемонии вручения премии 2019 MTV Video Music Awards
5 из 17

Американская актриса и певица Кеке Палмер дополнила золотой наряд телефоном в тон.

© REUTERS / Caitlin Ochs
© REUTERS / Andrew Kelly

А блоггер, визажист и модель Никита Драгун дополнила розовые перья цепными рабами.

Никита Драгун на церемонии вручения премии 2019 MTV Video Music Awards
6 из 17

А блоггер, визажист и модель Никита Драгун дополнила розовые перья цепными рабами.

© REUTERS / Andrew Kelly
© REUTERS / Caitlin Ochs

Сестры Джиджи и Белла Хадид тщательно подобрали наряды.

Джиджи и Белла Хадид на церемонии вручения премии 2019 MTV Video Music Awards
7 из 17

Сестры Джиджи и Белла Хадид тщательно подобрали наряды.

© REUTERS / Caitlin Ochs
© REUTERS / Caitlin Ochs

Звезда YouTube Тана Монго взяла с собой настоящего питона-альбиноса, правда, Бритни Спирс так делала аж в 2001 году.

Тана Монго на церемонии вручения премии 2019 MTV Video Music Awards
8 из 17

Звезда YouTube Тана Монго взяла с собой настоящего питона-альбиноса, правда, Бритни Спирс так делала аж в 2001 году.

© REUTERS / Caitlin Ochs
© AFP 2019 / Angela Weiss

Трек Waves певицы Нормани стал победителем в категории "Лучшее R&B видео". Но танцевала она почему-то не под него, а под Motivation.

Певица Нормани на церемонии вручения премии 2019 MTV Video Music Awards
9 из 17

Трек Waves певицы Нормани стал победителем в категории "Лучшее R&B видео". Но танцевала она почему-то не под него, а под Motivation.

© AFP 2019 / Angela Weiss
© AP Photo / Invision/ Charles Sykes

У певицы Вероники Веги все деньги ушли на юбку.

Вероника Вега на церемонии вручения премии 2019 MTV Video Music Awards
10 из 17

У певицы Вероники Веги все деньги ушли на юбку.

© AP Photo / Invision/ Charles Sykes
© REUTERS / Lucas Jackson

Бразильская модель Адриана Лима, много лет рекламировавшая нижнее белье, появилась на премии в прозрачном платье в пол.

Виктор Круз и Адриана Лима на церемонии вручения премии 2019 MTV Video Music Awards
11 из 17

Бразильская модель Адриана Лима, много лет рекламировавшая нижнее белье, появилась на премии в прозрачном платье в пол.

© REUTERS / Lucas Jackson
© AP Photo / Invision/ Matt Sayles

Тейлор Свифт в ярком жакете и Тодрик Холл с не менее яркой прической получают статуэтку за клип You Need To Calm Down, победивший в номинации "Видео года".

Тодрик Холл и Тейлор Свифт на церемонии вручения премии 2019 MTV Video Music Awards
12 из 17

Тейлор Свифт в ярком жакете и Тодрик Холл с не менее яркой прической получают статуэтку за клип You Need To Calm Down, победивший в номинации "Видео года".

© AP Photo / Invision/ Matt Sayles
© REUTERS / Andrew Kelly

Певица Биби Рекса виртуозно удерживает статуэтку, которую она получила за "Лучшее танцевальное видео" на песню Call You Mine.

Биби Рекса на церемонии вручения премии 2019 MTV Video Music Awards
13 из 17

Певица Биби Рекса виртуозно удерживает статуэтку, которую она получила за "Лучшее танцевальное видео" на песню Call You Mine.

© REUTERS / Andrew Kelly
© AP Photo / Invision/ Matt Sayles

Лиззо по-прежнему не стесняется своей фигуры. Между песнями она посоветовала зрителям не обращать внимание на мнение окружающих.

Певица Лиззо на церемонии вручения премии 2019 MTV Video Music Awards
14 из 17

Лиззо по-прежнему не стесняется своей фигуры. Между песнями она посоветовала зрителям не обращать внимание на мнение окружающих.

© AP Photo / Invision/ Matt Sayles
© REUTERS / Andrew Kelly

Мисси Элиотт не изменила огромным сережкам-кольцам в ушах, которые носит с 2000-х годов. Ее заслуги были отмечены премией имени Майкла Джексона "Признание поколения"(Video Vanguard Awards).

Мисси Эллиотт на церемонии вручения премии 2019 MTV Video Music Awards
15 из 17

Мисси Элиотт не изменила огромным сережкам-кольцам в ушах, которые носит с 2000-х годов. Ее заслуги были отмечены премией имени Майкла Джексона "Признание поколения"(Video Vanguard Awards).

© REUTERS / Andrew Kelly
© AFP 2019 / Getty Images for MTV/ Mike Coppola

Вместо благодарственной речи после победы в номинации "Песня года" с ремиксом Old Town Road Lil Nas X уставился в свиток, долго его мотал, но сказал только "спасибо". Его выступление немедленно стало мемом в соцсетях.

Lil Nas X и Билли Рэй Сайрус на церемонии вручения премии 2019 MTV Video Music Awards
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Вместо благодарственной речи после победы в номинации "Песня года" с ремиксом Old Town Road Lil Nas X уставился в свиток, долго его мотал, но сказал только "спасибо". Его выступление немедленно стало мемом в соцсетях.

© AFP 2019 / Getty Images for MTV/ Mike Coppola
© REUTERS / Lucas Jackson

Майли Сайрус впервые исполнила на публике песню о расставании Slide Away, дополнив тему новой татуировкой: "В голове я боялась, но сердце мое было свободно" - отрывок из композиции The Thing группы Pixies.

Майли Сайрус на церемонии вручения премии 2019 MTV Video Music Awards
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Майли Сайрус впервые исполнила на публике песню о расставании Slide Away, дополнив тему новой татуировкой: "В голове я боялась, но сердце мое было свободно" - отрывок из композиции The Thing группы Pixies.

© REUTERS / Lucas Jackson
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