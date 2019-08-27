Как веселились, на чем экономили и чем удивляли звезды на премии MTV

Купальник Тейлор Свифт напомнил наряд "Чудо-женщины" в исполнении Галь Гадот.
Купальник Тейлор Свифт напомнил наряд "Чудо-женщины" в исполнении Галь Гадот.
Карди Би победила в номинации "Лучшее хип-хоп видео", а могла бы получить премию за "самое откровенное декольте".
Карди Би победила в номинации "Лучшее хип-хоп видео", а могла бы получить премию за "самое откровенное декольте".
Рэпер Megan Thee Stallion впервые выступавшая на премии, явно решила, что формы ярче униформы.
Рэпер Megan Thee Stallion впервые выступавшая на премии, явно решила, что формы ярче униформы.
Рядом с фотомоделью и актрисой Коко Остин - Лунный человек , ожившая награда премии.
Рядом с фотомоделью и актрисой Коко Остин - Лунный человек , ожившая награда премии.
Американская актриса и певица Кеке Палмер дополнила золотой наряд телефоном в тон.
Американская актриса и певица Кеке Палмер дополнила золотой наряд телефоном в тон.
А блоггер, визажист и модель Никита Драгун дополнила розовые перья цепными рабами.
А блоггер, визажист и модель Никита Драгун дополнила розовые перья цепными рабами.
Сестры Джиджи и Белла Хадид тщательно подобрали наряды.
Звезда YouTube Тана Монго взяла с собой настоящего питона-альбиноса, правда, Бритни Спирс так делала аж в 2001 году.
Звезда YouTube Тана Монго взяла с собой настоящего питона-альбиноса, правда, Бритни Спирс так делала аж в 2001 году.
Трек Waves певицы Нормани стал победителем в категории "Лучшее R&B видео". Но танцевала она почему-то не под него, а под Motivation.
Трек Waves певицы Нормани стал победителем в категории "Лучшее R&B видео". Но танцевала она почему-то не под него, а под Motivation.
У певицы Вероники Веги все деньги ушли на юбку.
У певицы Вероники Веги все деньги ушли на юбку.
Бразильская модель Адриана Лима, много лет рекламировавшая нижнее белье, появилась на премии в прозрачном платье в пол.
Бразильская модель Адриана Лима, много лет рекламировавшая нижнее белье, появилась на премии в прозрачном платье в пол.
Тейлор Свифт в ярком жакете и Тодрик Холл с не менее яркой прической получают статуэтку за клип You Need To Calm Down, победивший в номинации "Видео года".
Тейлор Свифт в ярком жакете и Тодрик Холл с не менее яркой прической получают статуэтку за клип You Need To Calm Down, победивший в номинации "Видео года".
Певица Биби Рекса виртуозно удерживает статуэтку, которую она получила за "Лучшее танцевальное видео" на песню Call You Mine.
Певица Биби Рекса виртуозно удерживает статуэтку, которую она получила за "Лучшее танцевальное видео" на песню Call You Mine.
Лиззо по-прежнему не стесняется своей фигуры. Между песнями она посоветовала зрителям не обращать внимание на мнение окружающих.
Лиззо по-прежнему не стесняется своей фигуры. Между песнями она посоветовала зрителям не обращать внимание на мнение окружающих.
Мисси Элиотт не изменила огромным сережкам-кольцам в ушах, которые носит с 2000-х годов. Ее заслуги были отмечены премией имени Майкла Джексона "Признание поколения"(Video Vanguard Awards).
Мисси Элиотт не изменила огромным сережкам-кольцам в ушах, которые носит с 2000-х годов. Ее заслуги были отмечены премией имени Майкла Джексона "Признание поколения"(Video Vanguard Awards).
Вместо благодарственной речи после победы в номинации "Песня года" с ремиксом Old Town Road Lil Nas X уставился в свиток, долго его мотал, но сказал только "спасибо". Его выступление немедленно стало мемом в соцсетях.
Вместо благодарственной речи после победы в номинации "Песня года" с ремиксом Old Town Road Lil Nas X уставился в свиток, долго его мотал, но сказал только "спасибо". Его выступление немедленно стало мемом в соцсетях.
Майли Сайрус впервые исполнила на публике песню о расставании Slide Away, дополнив тему новой татуировкой: "В голове я боялась, но сердце мое было свободно" - отрывок из композиции The Thing группы Pixies.
Майли Сайрус впервые исполнила на публике песню о расставании Slide Away, дополнив тему новой татуировкой: "В голове я боялась, но сердце мое было свободно" - отрывок из композиции The Thing группы Pixies.