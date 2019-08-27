Полиция начала проверку после нападения собаки на жителя Липецкой области

ВОРОНЕЖ, 27 авг - РИА Новости. Полиция начала проверку обстоятельств нападения ротвейлера, которого натравили хозяева, на мужчину возле реки в Липецкой области, сообщил во вторник РИА Новости представитель управления МВД по региону.
В группе "Типичный Воронеж" в соцсети "ВКонтакте" 26 августа было опубликовано видео, которое за сутки набрало более 106 тысяч просмотров и вызвало широкий резонанс. Автор видео просит семейную пару, разбившую палатку у реки, привязать ротвейлера. Хозяин собаки отвечает, что данной породы нет в списке опасных, его пес уже "двоих покусал", но проблем у него из-за этого не было. Позже женщина отдает собаке команду "взять его", требуя от автора ролика прекратить съемку.
"Все верно, инцидент произошел у нас (в Липецкой области). Обращение зарегистрировано, проводится проверка", - сообщили в УМВД по региону.
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Как пояснил РИА Новости представитель УМВД, конфликт между отдыхающими произошел в субботу в Хлевенском районе Липецкой области. Пострадавшего отправили на медицинскую экспертизу, которая установит степень полученного вреда здоровью.
Ранее президент общественной организации "Коллективная защита" Марат Аманлиев направил обращение спикеру Госдумы Вячеславу Володину, в котором предлагает ужесточить норму Уголовного кодекса РФ за нападение на людей собак опасных пород, которых хозяева выгуливают не по правилам. В организации также обращают внимание, что в законодательстве до сих пор не предусмотрено наказание за нарушение запрета на выгул опасных собак без поводка и намордника.
В случае, если опасная собака без поводка и намордника находилась на не огороженной территории, напала на человека и причинила легкий вред его здоровью, ее хозяина предлагается штрафовать на сумму до 200 тысяч рублей с ограничением свободы до шести месяцев. За нанесение вреда средней тяжести предлагается увеличить штраф до 400 тысяч рублей с ограничением свободы до года либо обязательные работы до 250 часов. Если был нанесен тяжкий вред здоровью, хозяину должно грозить лишение свободы до трех лет, считает глава "Коллективной защиты".