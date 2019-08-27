Полиция начала проверку после нападения собаки на жителя Липецкой области

ВОРОНЕЖ, 27 авг - РИА Новости. Полиция начала проверку обстоятельств нападения ротвейлера, которого натравили хозяева, на мужчину возле реки в Липецкой области, сообщил во вторник РИА Новости представитель управления МВД по региону.

В группе " Типичный Воронеж " в соцсети "ВКонтакте" 26 августа было опубликовано видео, которое за сутки набрало более 106 тысяч просмотров и вызвало широкий резонанс. Автор видео просит семейную пару, разбившую палатку у реки, привязать ротвейлера. Хозяин собаки отвечает, что данной породы нет в списке опасных, его пес уже "двоих покусал", но проблем у него из-за этого не было. Позже женщина отдает собаке команду "взять его", требуя от автора ролика прекратить съемку.

"Все верно, инцидент произошел у нас (в Липецкой области). Обращение зарегистрировано, проводится проверка", - сообщили в УМВД по региону.

Как пояснил РИА Новости представитель УМВД, конфликт между отдыхающими произошел в субботу в Хлевенском районе Липецкой области. Пострадавшего отправили на медицинскую экспертизу, которая установит степень полученного вреда здоровью.

Ранее президент общественной организации "Коллективная защита" Марат Аманлиев направил обращение спикеру Госдумы Вячеславу Володину, в котором предлагает ужесточить норму Уголовного кодекса РФ за нападение на людей собак опасных пород, которых хозяева выгуливают не по правилам. В организации также обращают внимание, что в законодательстве до сих пор не предусмотрено наказание за нарушение запрета на выгул опасных собак без поводка и намордника.