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РИА Новости

Путин прибыл на авиасалон МАКС-2019 в Жуковском

12:27 27.08.2019 (обновлено: 13:09 27.08.2019)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на открытии Международного авиакосмического салона МАКС-2019
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на открытии Международного авиакосмического салона МАКС-2019
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин прибыл на международный авиационно-космический салон МАКС-2019, официальное открытие которого состоится в подмосковном Жуковском во вторник.
Выставку также посетит президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Планируется, что после осмотра экспозиции форума главы двух государств обсудят сотрудничество в военно-технической сфере и ряд международных вопросов, в частности ситуацию в сирийской провинции Идлиб и на Украине.
В этот раз публике и гостям выставки покажут новейшие российские разработки в области авиации - истребитель пятого поколения Су-57, перспективный среднемагистральный лайнер МС-21, а также различные вертолеты и беспилотники.
МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером авиакосмического салона МАКС-2019.
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Авиасалон МАКС-2019Авиасалон МАКСВладимир ПутинМосковская областьЖуковскийОбщество
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