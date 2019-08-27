Путин прибыл на авиасалон МАКС-2019 в Жуковском

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин прибыл на международный авиационно-космический салон МАКС-2019, официальное открытие которого состоится в подмосковном Жуковском во вторник.

Выставку также посетит президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Планируется, что после осмотра экспозиции форума главы двух государств обсудят сотрудничество в военно-технической сфере и ряд международных вопросов, в частности ситуацию в сирийской провинции Идлиб и на Украине.

В этот раз публике и гостям выставки покажут новейшие российские разработки в области авиации - истребитель пятого поколения Су-57, перспективный среднемагистральный лайнер МС-21, а также различные вертолеты и беспилотники.