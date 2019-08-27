Медведев призвал следить за качеством региональных дорог

ГОРКИ, 27 авг – РИА Новости. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев призвал власти субъектов обратить внимание на качество региональных дорог, которое пока очень низкое, средства на строительство и ремонт таких дорог предусмотрены в национальных проектах.

Ранее премьер провел встречу с губернатором Рязанской области Николаем Любимовым. Они обсудили реализацию в регионе национальных проектов, в том числе, в дорожном строительстве. Глава области сообщил, что все основные запланированные в этой сфере работы должны провести до начала октября. Губернатор напомнил, что с 2017 года регион участвует в проекте "Безопасные и качественные автодороги". По его словам, он "колоссально помог исправить дороги в Рязани и Рязанской агломерации" – речь идет и о региональных, и о межмуниципальных дорогах, которые также нуждаются в ремонте; в целом это 6,5 тысяч километров автодорог.

"Нужно именно на них обратить внимание, потому что мы с вами знаем цифры: если по федеральным трассам положение в стране тоже не идеальное, но всё-таки их поддерживают в нормальном состоянии, то по региональным дорогам очень много было не сделано, к сожалению, и качество дорог очень низкое", - заявил Медведев.

"Ровно поэтому в нацпроект были погружены средства, направленные на то, чтобы строить и ремонтировать региональные дороги", - продолжил он.

Руководитель региона поблагодарил, отметив, что людям важно перемещаться по хорошим дорогам.