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РИА Новости

На Урале два хирурга решили не увольняться после встречи с властями региона

12:26 27.08.2019 (обновлено: 14:28 27.08.2019)
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкОперация
Операция
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Операция. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 авг — РИА Новости. Два хирурга Центральной городской больницы № 1 Нижнего Тагила отозвали заявления об увольнении после беседы с министром здравоохранения Свердловской области Андреем Цветковым, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения.

"Министр с каждым беседовал отдельно тет-а-тет. После этих бесед двое хирургов сказали, что отзывать будут заявления, остальные пока работают. Будем ждать результатов дальше, надеюсь, положительных", — сказала собеседница агентства.

Накануне местное издание "Все новости" сообщило, что все хирурги ЦГБ № 1 Нижнего Тагила написали заявления об увольнении из-за высокой нагрузки и маленькой зарплаты.
Министерство здравоохранения Свердловской области направило в больницу комиссию. На ситуацию также обратили внимание в Кремле.
Пресс-секретарь областного Минздрава подтвердил РИА Новости информацию о том, Цветков посетил ЦГБ № 1 Нижнего Тагила, а также Демидовскую больницу, где общался с пациентами и медработниками хирургических отделений.
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Свердловская областьНижний ТагилРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Практически во всех учреждениях (медицина, образование и т.д.) деньги на зарплаты распределяются между начальством, их приближенными и бухгалтерией. И все они за большие зарплаты только "руками водят", а тем, кто руками делают, т.е. реально работают, достаются мизерные остатки.
27 августа, 15:21
ИСИван С
38001014
штрейбрехеры ,зачем на попятную пошли другим же хуже сделали ,своим коллегам, а чиновники министры,снимут и шут с ними другой такой же придет.
27 августа, 14:52
Cт Прапор СССР
3911303
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