На Урале два хирурга решили не увольняться после встречи с властями региона

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 авг — РИА Новости. Два хирурга Центральной городской больницы № 1 Нижнего Тагила отозвали заявления об увольнении после беседы с министром здравоохранения Свердловской области Андреем Цветковым, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения.

"Министр с каждым беседовал отдельно тет-а-тет. После этих бесед двое хирургов сказали, что отзывать будут заявления, остальные пока работают. Будем ждать результатов дальше, надеюсь, положительных", — сказала собеседница агентства.

Накануне местное издание "Все новости" сообщило, что все хирурги ЦГБ № 1 Нижнего Тагила написали заявления об увольнении из-за высокой нагрузки и маленькой зарплаты.

Министерство здравоохранения Свердловской области направило в больницу комиссию. На ситуацию также обратили внимание в Кремле.