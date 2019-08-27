Медведев призвал советоваться с людьми при принятии решений по нацпроектам

Дмитрий Медведев и губернатор Рязанской области Николай Любимов во время встречи

ГОРКИ, 27 авг — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев отметил, что важно советоваться с людьми при принятии решений по национальным проектам.

Во вторник глава правительства провел встречу с губернатором Рязанской области Николаем Любимовым. Они обсуждали реализацию в регионе нацпроектов, в том числе в сфере демографии, здравоохранения и дорожного строительства.

В ходе беседы Любимов доложил, что область укладывается в график реализации проектов, привлекая к этому процессу муниципалитеты и самих граждан. Премьер оценил эту работу позитивно.

"Это правильно, люди должны понимать, что происходит. И, естественно, с ними нужно советоваться по поводу того, какие управленческие решения принять. Особенно когда есть выбор", — подчеркнул Медведев.

Рязанская область участвует в 11 нацпроектах, на их основе разработано 49 региональных. Федеральное финансирование составляет 6,6 миллиарда рублей, а в местном бюджете на их реализацию предусмотрено 2,1 миллиарда.

Национальные проекты — принятая в прошлом году программа федерального масштаба, рассчитанная на 2019-2024 годы. Работа ведется по трем основным направлениям — "Человеческий капитал", "Комфортная среда для жизни" и "Экономический рост".

"Человеческий капитал" направлен на развитие таких направлений, как здравоохранение, образование, демография и культура.

"Комфортная среда" — это безопасность и качество дорог, жилье и экология.