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РИА Новости

Медведев призвал советоваться с людьми при принятии решений по нацпроектам

12:25 27.08.2019 (обновлено: 14:48 27.08.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев и губернатор Рязанской области Николай Любимов во время встречи
Дмитрий Медведев и губернатор Рязанской области Николай Любимов во время встречи
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
ГОРКИ, 27 авг — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев отметил, что важно советоваться с людьми при принятии решений по национальным проектам.
Во вторник глава правительства провел встречу с губернатором Рязанской области Николаем Любимовым. Они обсуждали реализацию в регионе нацпроектов, в том числе в сфере демографии, здравоохранения и дорожного строительства.
В ходе беседы Любимов доложил, что область укладывается в график реализации проектов, привлекая к этому процессу муниципалитеты и самих граждан. Премьер оценил эту работу позитивно.

"Это правильно, люди должны понимать, что происходит. И, естественно, с ними нужно советоваться по поводу того, какие управленческие решения принять. Особенно когда есть выбор", — подчеркнул Медведев.

Рязанская область участвует в 11 нацпроектах, на их основе разработано 49 региональных. Федеральное финансирование составляет 6,6 миллиарда рублей, а в местном бюджете на их реализацию предусмотрено 2,1 миллиарда.
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Национальные проекты — принятая в прошлом году программа федерального масштаба, рассчитанная на 2019-2024 годы. Работа ведется по трем основным направлениям — "Человеческий капитал", "Комфортная среда для жизни" и "Экономический рост".
"Человеческий капитал" направлен на развитие таких направлений, как здравоохранение, образование, демография и культура.
"Комфортная среда" — это безопасность и качество дорог, жилье и экология.
"Экономический рост" связан с наукой, малым и средним предпринимательством, цифровой экономикой, производительностью труда, экспортом и некоторыми другими сферами.
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Популярные комментарии
Когда повышали пенсионный возраст, НДС вводили Платон или налоговый маневр с народом тоже советовались?
27 августа, 13:02
Dmitriy Koshnikov
2120202
Молодец! Когда все разграблено, разворовано и народ обнищал, то можно советоваться. Прям вот воняет предвыборными интригами, как им хочется, что б после всего того, что сделало правительство со своим народом, ЕР опять прошла на выборах! То президент озаботился обнищанием народа, теперь еще и премьер советоваться решил с народом! Лицемеры дол бан ные!!!
27 августа, 13:25
mmirnvas
2100202
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