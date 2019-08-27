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РИА Новости

Медведев призвал регионы модернизировать первичное звено здравоохранения

12:23 27.08.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства. 27 июня 2019
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства. 27 июня 2019
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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ГОРКИ, 27 авг – РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что тема совершенствования работы первичного звена здравоохранения в России будет обсуждаться правительством, премьер ждет от регионов предложений в этой сфере.
Ранее он провел встречу с губернатором Рязанской области Николаем Любимовым; они обсудили реализацию национальных проектов в регионе, в том числе в сфере здравоохранения. Глава области рассказал, что в этом году у них появилось 13 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) – были отремонтированы старые либо построены новые.
"Я смотрю, вы и ФАПами занимаетесь – это, безусловно, важно, хотя надо понимать, что в первичном звене накопилось очень много проблем. Недавно у президента было совещание на эту тему, говорилось о необходимости подготовить предложения по совершенствованию порядка оказания медицинских услуг именно в первичном звене, а также о необходимости реконструкции и строительства новых ЦРБ", - напомнил Медведев в ходе встречи.
"Думаю, это актуально для Рязанской области, как и для всех наших областей. Просил бы вас тоже в эту работу включиться", - добавил председатель правительства, обращаясь к губернатору.
Любимов заверил, что это будет сделано; он отметил, что у региональных властей уже есть предложения на этот счет.
"Мы сейчас по линии правительства будем обсуждать эту тему – и у меня на совещаниях, и мои коллеги будут это делать. Естественно, я хотел бы получить ответные идеи со стороны регионов", - подчеркнул глава кабмина.
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге по вопросу О повышении эффективности системы лекарственного обеспечения в РФ. 16 ноября 2018
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