Медведев призвал регионы модернизировать первичное звено здравоохранения

ГОРКИ, 27 авг – РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что тема совершенствования работы первичного звена здравоохранения в России будет обсуждаться правительством, премьер ждет от регионов предложений в этой сфере.

Ранее он провел встречу с губернатором Рязанской области Николаем Любимовым; они обсудили реализацию национальных проектов в регионе, в том числе в сфере здравоохранения. Глава области рассказал, что в этом году у них появилось 13 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) – были отремонтированы старые либо построены новые.

"Я смотрю, вы и ФАПами занимаетесь – это, безусловно, важно, хотя надо понимать, что в первичном звене накопилось очень много проблем. Недавно у президента было совещание на эту тему, говорилось о необходимости подготовить предложения по совершенствованию порядка оказания медицинских услуг именно в первичном звене, а также о необходимости реконструкции и строительства новых ЦРБ", - напомнил Медведев в ходе встречи.

"Думаю, это актуально для Рязанской области, как и для всех наших областей. Просил бы вас тоже в эту работу включиться", - добавил председатель правительства, обращаясь к губернатору.

Любимов заверил, что это будет сделано; он отметил, что у региональных властей уже есть предложения на этот счет.