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РИА Новости

Советник президента США Болтон прибыл в Киев

12:22 27.08.2019 (обновлено: 17:00 27.08.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСоветник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон во время интервью в Киеве. 27 августа 2019
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон во время интервью в Киеве. 27 августа 2019
© РИА Новости / Стрингер
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Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон во время интервью в Киеве. 27 августа 2019
КИЕВ, 27 авг - РИА Новости. Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон прибыл в Киев, сообщило посольство США на Украине.
"Рады приветствовать советника по национальной безопасности Джона Болтона снова в Киеве! Приезд посла Болтона подчеркивает поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины и ее евроатлантического пути. Он надеется на продуктивные встречи с украинскими чиновниками", - сообщило посольство в Twitter.
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