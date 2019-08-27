Советник президента США Болтон прибыл в Киев

КИЕВ, 27 авг - РИА Новости. Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон прибыл в Киев, сообщило посольство США на Украине.
"Рады приветствовать советника по национальной безопасности Джона Болтона снова в Киеве! Приезд посла Болтона подчеркивает поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины и ее евроатлантического пути. Он надеется на продуктивные встречи с украинскими чиновниками", - сообщило посольство в Twitter.
Визит Болтона является его первой поездкой на Украину после избрания Зеленского президентом Украины в апреле 2019 года.
Раді вітати радника з національної безпеки Джона Болтона знову в Києві! Приїзд посла Болтона підкреслює підтримку Сполученими Штатами суверенітету і територіальної цілісності України та її євроатлантичного шляху. Він сподівається на продуктивні зустрічі з українськими посадовцями— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) August 27, 2019
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