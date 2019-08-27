Советник президента США Болтон прибыл в Киев

КИЕВ, 27 авг - РИА Новости. Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон прибыл в Киев, сообщило посольство США на Украине.

Визит Болтона является его первой поездкой на Украину после избрания Зеленского президентом Украины в апреле 2019 года.

Раді вітати радника з національної безпеки Джона Болтона знову в Києві! Приїзд посла Болтона підкреслює підтримку Сполученими Штатами суверенітету і територіальної цілісності України та її євроатлантичного шляху. Він сподівається на продуктивні зустрічі з українськими посадовцями

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