В Иркутской области проводят проверку после массового отравления суши

КРАСНОЯРСК, 27 авг - РИА Новости. Следователи начали проверку по факту массового кишечного заболевания жителей Усолья-Сибирского Иркутской области, съевших еду из кафе-доставки, сообщает СУСК РФ по региону.

Ранее в минздраве области РИА Новости сообщили, что за выходные девять жителей Усолья-Сибирского обратились к медикам после того как поели, предположительно, суши. Пять из них были госпитализированы.

По данным СУСК, 26 августа из территориального отдела Роспотребнадзора поступило сообщение, что с 24 по 25 августа 2019 года у жителей города зарегистрировано девять случаев острой кишечной инфекции, в том числе у двух детей трех и девяти лет.

"По данному факту... начата доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По предварительной информации, пострадавшие связывают наличие заболевания с употреблением в пищу в домашних условиях блюд, изготовленных в одном из заведений, осуществляющих деятельность в сфере услуг общественного питания по изготовлению и доставке продуктов питания потребителям в городе", - говорится в сообщении.