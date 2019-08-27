В Госдуме оценили идею об обжаловании штрафов за нарушение ПДД онлайн

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Новый сервис госуслуг для обжалования штрафов за нарушение ПДД онлайн будет настоящим прорывом в отношениях между автовладельцами и государством, но только если этот сервис будет работать корректно, считает первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

Ранее замглавы Минкомсвязи Максим Паршин сообщил газете "Известия", что российские автовладельцы смогут обжаловать штрафы за нарушения ПДД онлайн. Новый сервис планируется запустить в тестовом режиме на сайте госуслуг в 2020 году.

"Если говорить о самой идее, то идея прекрасна. Это прорыв в отношениях между автомобилистами и государством. Но как будет работать этот сервис, это вопрос. Потому что многое зависит от корректности (его) работы", - сказал Лысаков РИА Новости.

Он пояснил, что межрегиональный профсоюз водителей-профессионалов неоднократно обращался с жалобами на аналогичный онлайн-сервис, с помощью которого можно оформить пропуск на въезд в Москву. Работа сервиса, как рассказал Лысаков, оказалась нежизнеспособной.

"Необходимо пройти 20-30 электронный страниц, информация не принимается, сбрасывается, не загружается. Огромные проблемы. Это надо часами сидеть, и не факт, что удастся добиться желаемого", - сказал депутат.

Вместе с тем, по словам Лысакова, когда сервис по обжалованию ПДД начнёт свою работу, необходимо будет внести поправки законодательство, чтобы сократить бумажный документооборот. Он пояснил, что необходимо ввести правовые основания, чтобы не посылать письменную копию постановления о наложении штрафа человеку, который в режиме онлайн проверяет и оплачивает штрафы. По словам Лысакова, эту тему он уже начинал обсуждать с руководством ГИБДД и в дальнейшем ещё нужно провести ряд консультаций.