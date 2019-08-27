Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
Он уточнил, что новая система не будет называться "Индивидуальным пенсионным капиталом" (ИПК), как планировалось ранее.
Подчеркивается, что модель основана на ранее разрабатывавшемся законопроекте об ИПК, но в ее основе будет "отказ от любых средств принуждения граждан к вступлению".
Согласно концепции Минфина и ЦБ об индивидуальном пенсионном капитале, накопления должны стать собственностью граждан. Выплаты в негосударственные пенсионные фонды должны делать сами граждане, либо работодатели. В основу могли бы лечь средства, которые поступили в рамках предыдущей модели как отчисления на накопительную часть.