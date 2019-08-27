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РИА Новости

Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений

12:04 27.08.2019 (обновлено: 17:42 27.08.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЦентральный банк России
Центральный банк России
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Центральный банк России. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
Он уточнил, что новая система не будет называться "Индивидуальным пенсионным капиталом" (ИПК), как планировалось ранее.
Подчеркивается, что модель основана на ранее разрабатывавшемся законопроекте об ИПК, но в ее основе будет "отказ от любых средств принуждения граждан к вступлению".
Согласно концепции Минфина и ЦБ об индивидуальном пенсионном капитале, накопления должны стать собственностью граждан. Выплаты в негосударственные пенсионные фонды должны делать сами граждане, либо работодатели. В основу могли бы лечь средства, которые поступили в рамках предыдущей модели как отчисления на накопительную часть.
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Алексей МоисеевАнтон СилуановЦентральный Банк РФМинистерство финансов РФРоссияЭкономика
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