Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

Он уточнил, что новая система не будет называться "Индивидуальным пенсионным капиталом" (ИПК), как планировалось ранее.

Подчеркивается, что модель основана на ранее разрабатывавшемся законопроекте об ИПК, но в ее основе будет "отказ от любых средств принуждения граждан к вступлению".