В Минтруде рекомендовали размещать одиноких пожилых в приемных семьях

"Минтруд России провел анализ информации, предоставленной региональными органами исполнительной власти. Он показал, что во многих субъектах Российской Федерации действует ряд региональных программ, направленных на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни. В частности, с целью повышения качества жизни граждан старшего поколения в организациях социального обслуживания применяются различные стационарозамещающие технологии, в том числе приемная семья, школы по уходу, стационар на дому, санаторий на дому, социальное такси, сиделки, университеты третьего возраста, мобильные бригады", - говорится в сообщении.