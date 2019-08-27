В Минтруде рекомендовали размещать одиноких пожилых в приемных семьях

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Минтруд РФ направил в регионы рекомендации по повышению качества жизни граждан старшего поколения: ведомство отмечает, что размещение одиноких пожилых в приемные семьи, а также уход на дому и социальное такси, позволят увеличить активное долголетие россиян, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Минтруд России провел анализ информации, предоставленной региональными органами исполнительной власти. Он показал, что во многих субъектах Российской Федерации действует ряд региональных программ, направленных на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни. В частности, с целью повышения качества жизни граждан старшего поколения в организациях социального обслуживания применяются различные стационарозамещающие технологии, в том числе приемная семья, школы по уходу, стационар на дому, санаторий на дому, социальное такси, сиделки, университеты третьего возраста, мобильные бригады", - говорится в сообщении.
Уточняется, что Минтруд России уже разослал в органы исполнительной власти субъектов РФ в сфере социальной защиты информацию о лучших практиках и мероприятиях, направленных улучшение качества жизни граждан пожилого возраста. Министерство рекомендовало региональным властям распространять эту практику по всей стране, что позволит увеличить активное долголетие граждан и продолжительности здоровой жизни людей старшего поколения.