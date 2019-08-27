МИД Японии считает возможным при определенных условиях возврат к формату G8

ТОКИО, 27 авг – РИА Новости, Ксения Нака. Министр иностранных дел Японии Таро Коно на пресс-конференции во вторник отметил, что не считает невозможным возврат к формату G8 с участием России при определенных условиях и даже отметил, что сам как-то на заседании глав МИД стран "семерки" говорил о том, что об этом можно подумать.

"Ранее существовал формат G8, и при определенных условиях это вовсе не является невозможным. Однако пока неизвестно, сколько времени потребуется на то, чтобы эти условия сложились. Ранее на заседании министров иностранных дел я сам говорил о том, что в будущем при определенных условиях можно подумать о G8 с включением России", - отметил министр.

При этом, отвечая на вопрос о позиции Японии в отношении Крыма, Коно заявил, что "позиция Японии неизменна, Япония присоединение Крыма не признает".

Крым стал российским регионом после проведенного там референдума. Власти РФ заявили, что вопрос Крыма закрыт окончательно.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал пригласить Путина на встречу G7 в 2020 году. Путин, в свою очередь, заявлял, что Россия считает полезными любые контакты со странами "большой семерки" и не исключает возобновления формата G8. В свою очередь канцлер Германии Ангела Меркель связала вопрос о возобновлении формата G8 с прогрессом в украинском урегулировании.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия никогда инициативно не поднимала вопрос о своём возвращении в G8 и никогда ни о чем никого не просила. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для Москвы возвращение в G8 не является самоцелью и она не собирается никому навязывать свое участие в этом формате.