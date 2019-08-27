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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

Эксперт: российская косметика набирает популярность на китайском рынке

11:46 27.08.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПроизводство губной помады
Производство губной помады
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 27 авг - Проект "Россия-Китай: главное". Российская косметика неожиданно быстро набирает популярность на китайском рынке, об этом свидетельствует стремительный рост продаж, заявила в интервью информслужбе "Россия-Китай: главное" представитель первой в Китае российской площадки трансграничной электронной торговли "Матрешка" Анна Барышева.
Онлайн платформа, которая изначально специализировалась на продвижении российской пищевой продукции в КНР, "с удивлением открыла для себя большой спрос на косметические товары российского производства в Китае", - отмечает собеседник информслужбы.

"Сейчас рост продаж через платформу "Матрешка" по совокупному объему онлайн и оффлайн составляет 15-20% в месяц. Сбыт косметики показывает опережающий рост. Мы представляем более 30 брендов. Это ампульная косметика, это косметика по уходу за кожей, это декоративная косметика и средства гигиены. Направление выглядит очень привлекательно, и на китайский рынок выходят все новые производители", - констатировала Барышева.

При этом собеседник информслужбы подчеркнула, что рост спроса на российскую косметику происходит за счет хорошего соотношения цена-качество, а страновой фактор имеет очень малую значимость.
"Китайский потребитель не думает: "Возьму именно российское". В Китае приходится конкурировать с производителями со всего мира. КНР – это рынок, на который хотят попасть все, и конкуренция здесь очень жесткая. Поэтому то, что китайцы все больше покупают российской косметики, свидетельствует о проработанности, зрелости маркетинговой стратегии производителей и поставщиков", - заключает Барышева.
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Россия-Китай: ГлавноеЭкономика
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