Эксперт: российская косметика набирает популярность на китайском рынке

Онлайн платформа, которая изначально специализировалась на продвижении российской пищевой продукции в КНР, "с удивлением открыла для себя большой спрос на косметические товары российского производства в Китае", - отмечает собеседник информслужбы.

"Сейчас рост продаж через платформу "Матрешка" по совокупному объему онлайн и оффлайн составляет 15-20% в месяц. Сбыт косметики показывает опережающий рост. Мы представляем более 30 брендов. Это ампульная косметика, это косметика по уходу за кожей, это декоративная косметика и средства гигиены. Направление выглядит очень привлекательно, и на китайский рынок выходят все новые производители", - констатировала Барышева.

При этом собеседник информслужбы подчеркнула, что рост спроса на российскую косметику происходит за счет хорошего соотношения цена-качество, а страновой фактор имеет очень малую значимость.

"Китайский потребитель не думает: "Возьму именно российское". В Китае приходится конкурировать с производителями со всего мира. КНР – это рынок, на который хотят попасть все, и конкуренция здесь очень жесткая. Поэтому то, что китайцы все больше покупают российской косметики, свидетельствует о проработанности, зрелости маркетинговой стратегии производителей и поставщиков", - заключает Барышева.