Эксперт: российская косметика набирает популярность на китайском рынке

МОСКВА, 27 авг - Проект "Россия-Китай: главное". Российская косметика неожиданно быстро набирает популярность на китайском рынке, об этом свидетельствует стремительный рост продаж, заявила в интервью информслужбе "Россия-Китай: главное" представитель первой в Китае российской площадки трансграничной электронной торговли "Матрешка" Анна Барышева.
Онлайн платформа, которая изначально специализировалась на продвижении российской пищевой продукции в КНР, "с удивлением открыла для себя большой спрос на косметические товары российского производства в Китае", - отмечает собеседник информслужбы.
"Сейчас рост продаж через платформу "Матрешка" по совокупному объему онлайн и оффлайн составляет 15-20% в месяц. Сбыт косметики показывает опережающий рост. Мы представляем более 30 брендов. Это ампульная косметика, это косметика по уходу за кожей, это декоративная косметика и средства гигиены. Направление выглядит очень привлекательно, и на китайский рынок выходят все новые производители", - констатировала Барышева.
При этом собеседник информслужбы подчеркнула, что рост спроса на российскую косметику происходит за счет хорошего соотношения цена-качество, а страновой фактор имеет очень малую значимость.
"Китайский потребитель не думает: "Возьму именно российское". В Китае приходится конкурировать с производителями со всего мира. КНР – это рынок, на который хотят попасть все, и конкуренция здесь очень жесткая. Поэтому то, что китайцы все больше покупают российской косметики, свидетельствует о проработанности, зрелости маркетинговой стратегии производителей и поставщиков", - заключает Барышева.