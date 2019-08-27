На Украине завели дело на экс-заместителя секретаря СНБО, сообщили СМИ

Как добавил источник, дело возбуждено по статье 366-1 (декларирование недостоверной информации) уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф или лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности до трех лет. По данным НАБУ, Гладковский за 2015 год не задекларировал стоимость корпоративных прав в кипрской компании и наличие у сына, Игоря Гладковского, корпоративных прав в "Киевоблэнерго". Также в его декларации отсутствует информация об автомобиле сына.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело о хищениях в оборонной сфере. Это произошло после того, как команда журналистских расследований Bihus.info обнародовала материал, в котором раскрыла схему масштабных хищений в оборонном комплексе, к которой якобы причастны должностные лица, приближенные к Порошенко. По данным журналистов, Игорь Гладковский и еще несколько человек с 2016 года продавали украинским оборонным предприятиям запчасти для военной техники с наценкой до 300%. Товар они якобы завозили с территории РФ контрабандным путем или же покупали на складах воинских частей на Украине. Журналисты утверждают, что таким образом было получено от "Укроборонпрома" более 9,2 миллиона долларов.