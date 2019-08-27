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РИА Новости

На Украине завели дело на экс-заместителя секретаря СНБО, сообщили СМИ

11:43 27.08.2019
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© Фото : сайт президента УкаиныБывший первым заместителем секретаря СНБО Украины Олег Гладковский
Бывший первым заместителем секретаря СНБО Украины Олег Гладковский
© Фото : сайт президента Укаины
Бывший первым заместителем секретаря СНБО Украины Олег Гладковский. Архивное фото
КИЕВ, 27 авг - РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило дело по факту возможного недекларирования бывшим первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Олегом Гладковским 51,5 тысячи долларов, сообщил источник в правоохранительных органах агентству "Украинские новости".
"НАБУ зарегистрировало уголовное производство (дело - ред.)", - сказал собеседник агентству.
Как добавил источник, дело возбуждено по статье 366-1 (декларирование недостоверной информации) уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф или лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности до трех лет. По данным НАБУ, Гладковский за 2015 год не задекларировал стоимость корпоративных прав в кипрской компании и наличие у сына, Игоря Гладковского, корпоративных прав в "Киевоблэнерго". Также в его декларации отсутствует информация об автомобиле сына.
Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело о хищениях в оборонной сфере. Это произошло после того, как команда журналистских расследований Bihus.info обнародовала материал, в котором раскрыла схему масштабных хищений в оборонном комплексе, к которой якобы причастны должностные лица, приближенные к Порошенко. По данным журналистов, Игорь Гладковский и еще несколько человек с 2016 года продавали украинским оборонным предприятиям запчасти для военной техники с наценкой до 300%. Товар они якобы завозили с территории РФ контрабандным путем или же покупали на складах воинских частей на Украине. Журналисты утверждают, что таким образом было получено от "Укроборонпрома" более 9,2 миллиона долларов.
Первый заместитель председателя фракции Блок Петра Порошенко Игорь Кононенко
20 августа, 16:13РИА Новости
На Украине завели дело против соратника Порошенко
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Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Совет национальной безопасности и обороны УкраиныКиевУкраинаВ мире
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