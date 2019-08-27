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РИА Новости

Зеленский vs Голобородько: чем похожи президент и его образ в сериале

11:42 27.08.2019
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CC BY-SA 4.0 / Ярослав Бурдовицин / фильм Слуга Народа - Василий Петрович Голобородько - президент Украины (Владимир Зеленский) возле ВР (сropped)Владимир Зеленский в фильме "Слуга народа"
Владимир Зеленский в фильме Слуга народа
CC BY-SA 4.0 / Ярослав Бурдовицин / фильм Слуга Народа - Василий Петрович Голобородько - президент Украины (Владимир Зеленский) возле ВР (сropped)
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский уже 100 дней находится у власти. Украинские эксперты и ряд политиков отмечают, что его поведение в некоторых моментах похоже на поведение главного героя из сериала "Слуга народа", президента-учителя Василия Голобородько.
Кинолента рассказывает о честном и принципиальном учителе истории, которого по воле случая украинский народ избрал президентом. Роль гаранта исполнил Зеленский.
По словам главы партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова, президент и сам считает, что схож с образом Голобородько, как минимум у них одинаковые принципы. По словам самого Зеленского, он "такой же искренний", как и Голобородько.
Корреспондент РИА Новости посмотрел все серии сериала и сравнил, как Зеленский справляется с "ролью" президента.

Инаугурация и переезд

Сходство Зеленского и Голобородько было заметно еще на этапе предвыборной гонки. В частности, реальный кандидат, как и его персонаж, не вели агитацию, но это не помешало им получить больше половины голосов граждан Украины.
О том, что Зеленский решил участвовать в президентских выборах, украинцам стало известно из его видеообращения в новогоднюю ночь, а также из роликов, которые он выкладывал в соцсетях. Схожая ситуация была и в случае Голобородько. Именно благодаря опубликованному в соцсети ролику, где он ругает будущих кандидатов, Голобородько стал знаменит и украинцы поддержали его на выборах.
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Кроме того, в день инаугурации в сериале будущий президент приехал в Верховную раду на такси вместо кортежа. Зеленский же пошел дальше и вообще пришел в парламент пешком, что вызвало одобрение у народа.
И Голобородько, и Зеленскому не понравился рабочий кабинет в администрации президента. Они оба посчитали его сильно пафосным. Президент-учитель предложил Раде, администрации главы государства и кабмину переехать в один из отдаленных районов украинской столицы – на ВДНХ и таким образом разгрузить центр Киева от пробок. Освободившиеся здания Голобородько предложил отдать детям. Зеленский также высказал идею переезда, однако только его офиса и не в отдаленный район, а в "Украинский дом" на Европейской площади, который также расположен в центре. Здание администрации президента на улице Банковой глава государства предложил превратить в музей. Эта инициатива пока не была воплощена.
Как и в сериале, в реальной жизни в присутствии СМИ Зеленский не стесняется жестко разговаривать с чиновниками из местной власти и требовать их увольнений, что всегда вызывает бурю эмоций у политиков и народа. В частности, во время одной из поездок на западную Украину президент возмутился вырубкой леса и приказал одному из чиновников прибыть в Киев, где устроил "показательную порку". В фильме Голобородько также занимался борьбой с уничтожением украинских лесов, но его методы были куда более жесткими. В одной из серий он вывез в лес чиновника, дал лопату и заставил сажать деревья.

Кадры и предшественник

Как Голобородько, так и Зеленский, заняв пост президента, сменили ряд высших чиновников. В обоих случаях на должности были назначены друзья глав государства, но в сериале это были школьные друзья Голобородько, а Зеленский назначил, в том числе, своих друзей по бизнесу. В частности, ряд государственных должностей заняли люди, работавшие с Зеленским в студии "Квартал 95".
По словам самого президента, его команда "включает профессионалов, которые не имеют никакого коррупционного бэкграунда и связей со старыми элитами, олигархами или любой частью старых элит".
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Сходство прослеживается также и в ситуации с бывшим президентом – предшественником нового "слуги народа". В сериале его фамилия не называется, однако по инициативе президента СБУ расследовала коррупционные преступления экс-главы государства и в конечном итоге его посадили в тюрьму.
В нынешних реалиях пятый президент Украины Петр Порошенко фигурирует в ряде уголовных дел, которыми занимается государственное бюро расследований. Правоохранители среди прочего проверяют причастность экс-президента к коррупции.
Как и его персонаж, Зеленский предложил снизить ставку налогов, сократить число чиновников и депутатов Рады. В сериале число парламентариев было сокращено с 450 до 70. Зеленский же поручил комиссии по вопросам правовой реформы, которая готовит поправки к конституции на рассмотрение президенту, определить, насколько может быть сокращен депутатский корпус.
Зеленский, как и Голобородько, также хочет, чтобы услуги в стране предоставлялись онлайн. Президент заявил о подготовке проекта "государство в смартфоне", в рамках которого большинство услуг граждане Украины смогут получить через интернет, не выходя из дома.

Мнения разделились

Зеленский, по словам главы президентской партии Разумкова, и сам отождествляет себя с Голобородько. "Приведу слова самого Владимира Зеленского, которые он произнес на встрече с бизнесом еще до президентских выборов: "Моральные принципы у меня полностью совпадают с господином Голобородько. Мы делали свое кино как "дорожную карту" – и для себя, и для власть имущих", - написал Разумков в блоге для интернет-издания "Украинская правда".
Кроме того, по мнению Разумкова, Зеленский хоть и не отказался от кортежей, но все же сохранил суть руководителя демократической страны, что "президент – не наместник Бога на земле, а нанятый людьми менеджер".
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"Это главное сходство. В сериале показана своего рода история про Золушку: человек из народа возглавил государство, победив матерых коррупционеров. Но весной на президентских выборах народ доказал, что способен воплотить сказку в жизнь", - написал Разумков.
Украинский политический эксперт Елена Дяченко считает, что поведение Зеленского и его образа "президента-учителя Голобородько" в некоторых моментах похожи. Но политолог предлагает не забывать, что президент-Зеленский все же реальный, в отличие от "слуги народа" из сериала.
"В чем-то похоже (поведение – ред.), в чем-то не похоже, но сериал – это сериал, а живем-то мы в жизни, и ожидать полного соответствия Зеленского-президента с Зеленским-актером, со сценарной задумкой, мне кажется, бессмысленно", - отметила она в комментарии РИА Новости.
Экс-президент Порошенко, наоборот, считает, что Зеленский отличается от образа Голобородько. "Этого не будет даже по внешним признакам, сейчас в социальных сетях - ездил на велосипеде, а теперь кортежем... Зеленский - не Голобородько, это точно. Но люди это отождествляли. Это также технология, которая на сегодняшний день сработала", - сказал он в интервью интернет-изданию "Украинская правда".
О том, что действующий президент отличается от образа из сериала, заявляет и глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.
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"Актеры сменились – спектакль прежний". Эксперт о позиции Зеленского по РФУкраинский президент Владимир Зеленский призвал США ужесточить санкции против России. Как это характеризует "новую" политику Украины, в эфире радио Sputnik объяснил эксперт Владимир Оленченко.
"Я уверен, что в господине Зеленском как в новом президенте кто-то продолжает видеть Голобородько, кто-то – Коломойского (украинский бизнесмен Игорь Коломойский – ред.), а кто-то – Порошенко. Потому что можно согласиться и верить в то, что он может стать Голобородько, я и сам хотел бы верить, но у меня есть сомнения. По поводу Коломойского я отношусь критически, но касательно Порошенко – это просто неприемлемо. А ведь его риторика и действия говорят о том, что в своей политике он приближается именно к Порошенко", - заявил Медведчук в эфире телеканала NewsOne.
По данным сайта студии "Квартал 95", сериал стал самым успешным проектом на украинском телевидении осенью 2015 года. Доля аудитории в день премьеры составила более 30%. Проект был продан в Казахстан, Молдавию и Эстонию. Также украинский телевизионный фильм купила крупнейшая мировая интернет ТВ-платформа Netflix. А опцион на формат сериала приобрела американская компания FOX Studios.
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