Космический ядерный буксир впервые представили на МАКС-2019

ЖУКОВСКИЙ, 27 авг - РИА Новости. Макет космического ядерного буксира, разработка которого идет в России, впервые показали общественности на Международном авиакосмическом салоне (МАКС) - 2019, передает корреспондент РИА Новости.

Макет транспортно-энергетического модуля с ядерной энергоустановкой демонстрируется на стенде КБ "Арсенал" в павильоне "Роскосмоса". Ядерный "буксир" предназначен для транспортировки грузов в дальнем космосе, в том числе при создании в перспективе баз на планетах.

Ранее стало известно, что "Роскомос" завершил первый проект по созданию такого буксира. Об этом было написано в годовом отчете госкорпорации за 2018 год. По итогам проекта была "разработана конструкторская документация, изготовлены и прошли автономные испытания ряд составных частей макета наземного прототипа (транспортно-энергетического модуля – ред.) ТЭМ".

В минувшем декабре научный руководитель Исследовательского центра имени Келдыша (головного исполнителя по проекту ТЭМ) Анатолий Коротеев сообщил о подготовке в открытом космосе эксперимента по проверке работы наиболее важного элемента ядерной энергодвигательной установки. Сроки выполнения работы не уточнялись.

В июне нынешнего года стало известно, что технический комплекс для подготовки спутников с этим ядерным "буксиром" намечено построить на космодроме Восточный и ввести в эксплуатацию 2030 году.

Проект создания транспортно-энергетического модуля на основе ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса не имеет аналогов в мире. Он выполнялся в России с 2010 года.

В прошлом ноябре "Роскосмос" показывал концептуальный облик нового космического аппарата. Его можно увидеть на видео, выложенном на странице телестудии госкорпорации в Facebook.