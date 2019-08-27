Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-27T15:32Z
https://ria.ru/20190827/1557943286.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155794/51/1557945178_317:0:3958:2048_1036x0_80_0_0_2277447c29b3f4064d123ba18fce9ed1.jpg
РИА Новости

Космический ядерный буксир впервые представили на МАКС-2019

11:42 27.08.2019 (обновлено: 15:32 27.08.2019)
7308
© РИА НовостиМакет космического ядерного буксира, на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2019
Макет космического ядерного буксира, на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2019
© РИА Новости
ЖУКОВСКИЙ, 27 авг - РИА Новости. Макет космического ядерного буксира, разработка которого идет в России, впервые показали общественности на Международном авиакосмическом салоне (МАКС) - 2019, передает корреспондент РИА Новости.
Макет транспортно-энергетического модуля с ядерной энергоустановкой демонстрируется на стенде КБ "Арсенал" в павильоне "Роскосмоса". Ядерный "буксир" предназначен для транспортировки грузов в дальнем космосе, в том числе при создании в перспективе баз на планетах.
Вертолеты Ми-24
Вчера, 11:26РИА Новости
"Ростех" представил на МАКС-2019 модернизированный боевой вертолет Ми-24П
Ранее стало известно, что "Роскомос" завершил первый проект по созданию такого буксира. Об этом было написано в годовом отчете госкорпорации за 2018 год. По итогам проекта была "разработана конструкторская документация, изготовлены и прошли автономные испытания ряд составных частей макета наземного прототипа (транспортно-энергетического модуля – ред.) ТЭМ".
В минувшем декабре научный руководитель Исследовательского центра имени Келдыша (головного исполнителя по проекту ТЭМ) Анатолий Коротеев сообщил о подготовке в открытом космосе эксперимента по проверке работы наиболее важного элемента ядерной энергодвигательной установки. Сроки выполнения работы не уточнялись.
В июне нынешнего года стало известно, что технический комплекс для подготовки спутников с этим ядерным "буксиром" намечено построить на космодроме Восточный и ввести в эксплуатацию 2030 году.
Омские предприятия представили технологические разработки на МАКС-2019
Вчера, 11:34Омская область
Омские предприятия представили технологические разработки на МАКС-2019
Проект создания транспортно-энергетического модуля на основе ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса не имеет аналогов в мире. Он выполнялся в России с 2010 года.
В прошлом ноябре "Роскосмос" показывал концептуальный облик нового космического аппарата. Его можно увидеть на видео, выложенном на странице телестудии госкорпорации в Facebook.
МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером авиакосмического салона МАКС-2019.
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководителями угледобывающих регионов
Вчера, 10:39РИА Новости
МАКС-2019 поспособствует повышению конкурентоспособности, считает Путин
7124017
Обсудить 3
Авиасалон МАКС-2019Космос - РИА НаукаАвиасалон МАКСРИА Наука
Рекомендуем
В Сети появилось видео нестандартной посадки Су-57
В Сети появилось видео нестандартной посадки Су-57
РИА
Новости
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз МС-14
Российский космонавт объяснил отказ Европы от ракет "Союз"
Ракета-носитель среднего класса Союз-5 (Иртыш), оснащенная двигателем РД-171МВ
Самый мощный жидкостный ракетный двигатель РД-171МВ готовят к испытаниям
Фигура высшего пилотажа плоский штопор в исполнении Су-57
"Плоский штопор" в исполнении Су-57 сняли на видео
Лента
новостей
Кадры стыковки Союза МС-14 с роботом Федором к МКС
"Союз МС-14" с роботом "Федором" со второй попытки пристыковался к МКС
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время осмотра экспозиции Международного авиакосмического салона МАКС-2019
На грани конфликта. Зачем Эрдоган срочно приехал к Путину
Стрельба из 240-миллиметрового миномета Тюльпан
Стрельбу из самого мощного в мире миномета сняли на видео
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на открытии Международного авиакосмического салона МАКС-2019
Путин и Эрдоган осмотрели новейший истребитель Су-57
Экспериментальный российский перспективный палубный истребитель СУ-47, созданный в ОКБ имени Сухого на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском
Уникальный Су-47 показали на МАКС
Павильон компании Вертолеты России на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском
В России создадут "принципиально новый" вертолет
Самолет Boeing 737-8 MAX
СМИ: российская компания пытается расторгнуть контракт на 35 Boeing 737 MAX
Скафандр Сокол-М, представленный на МАКС-2019
На МАКС-2019 показали новый российский скафандр "Сокол-М"
Европейский суд по правам человека в Страсбурге
ЕСПЧ признал арест Магнитского соответствующим Конвенции по правам человека
Танк Т-80
Американские военные прокатились на танках Т-80
Белоярская АЭС в Свердловской области
На Белоярскую АЭС поставили первую партию топлива "АЭС будущего"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:54В Тюмени прокуратура проверит больницу, где отказались принять умирающего
08:54СМИ: Telegram планирует выпустить собственную криптовалюту
08:47В ООН призвали к взаимодействию всех безъядерных зон
08:44Китай планирует до конца года построить 50 тысяч базовых станций 5G
08:39В Росстате рассказали о рационе россиян
08:37На Украине из-за взрыва в жилом доме погиб человек
08:37В ДНР обвинили ВСУ в обстреле Горловки
08:36В Крыму предложили сделать фестиваль "Таврида – АРТ" ежегодным
08:36В Приморье за границы морского заповедника выведут выброшенную шхуну КНДР
08:32Forbes назвал самые богатые российские семьи
08:27В Приамурье из-за паводка на площади в 255 тысяч гектаров погиб урожай
08:25Суд в Новосибирске рассмотрит иск о снятии с выборов действующего мэра
08:21В Дамаске, несмотря на угрозы США, откроется международная выставка
08:16Под Волгоградом опрокинулся автомобиль BlaBlaCar, девять человек пострадали
08:15В Якутии за сутки потушили пять лесных пожаров
08:14Под Тюменью проверяют больницу, где не приняли умирающего пациента
08:13В ЛНР обвинили украинских силовиков в одном обстреле за сутки
08:11Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
08:10В Саратове в ДТП погибли три человека
08:09В Пекине сообщения о запуске китайской криптовалюты назвали "догадками"
Лента новостейМолния