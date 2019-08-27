На Белоярскую АЭС поставили первую партию топлива "АЭС будущего"

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. ТВЭЛ (входит в "Росатом") поставила на Белоярскую АЭС первую партию смешанного оксидного уран-плутониевого МОКС-топлива, сообщила пресс-служба компании.

Его также называют топливом "АЭС будущего", оно предназначено для реактора на быстрых нейтронах БН-800 энергоблока № 4 БАЭС.

"Загрузка 18 поставленных тепловыделяющих сборок в реактор запланирована на четвертый квартал 2019 года", — говорится в сообщении.

Первую серийную партию топлива изготовили на красноярском "Горно-химическом комбинате", и она успешно прошла приемку в 2018 году. Его промышленное производство построили на ГХК с участием более 20 организаций российской атомной отрасли.

Четвертый энергоблок Белоярской АЭС необходим для отработки ряда технологий замыкания ядерного топливного цикла на базе "быстрых" реакторов, и прежде всего для демонстрации работы на промышленном МОКС-топливе.

В нем применяются обедненный уран и плутоний, выделенный в процессе переработки отработавшего ядерного топлива реакторов на тепловых нейтронах, составляющих основу современной атомной энергетики.

Специалисты указывают, что начало серийного производства МОКС-топлива для БН-800 — важный шаг для решения стратегической задачи по созданию замкнутого ядерного топливного цикла и двухкомпонентной атомной энергетики с реакторами на тепловых и быстрых нейтронах.

В таком цикле за счет расширенного воспроизводства ядерного "горючего", как считается, существенно расширится топливная база атомной энергетики, а также появится возможность уменьшить объемы радиоактивных отходов благодаря "выжиганию" опасных радионуклидов.

Россия, как отмечают эксперты, занимает первое место в мире в технологиях строительства реакторов на быстрых нейтронах.

Начальная топливная загрузка реактора БН-800 была сформирована в основном из традиционного, уранового оксидного топлива.

При этом часть топливных сборок содержит МОКС-топливо, изготовленное на опытных производствах других предприятий "Росатома" — НИИАР и "Производственного объединения "Маяк". Со временем реактор должен перейти на МОКС-топливо производства ГХК.

Блок № 4 БАЭС с реактором БН-800 стал прототипом более мощных коммерческих "быстрых" энергоблоков БН-1200. Его промышленная эксплуатация началась в 2016 году.