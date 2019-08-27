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РИА Новости
Ядерные технологии

На Белоярскую АЭС поставили первую партию топлива "АЭС будущего"

11:40 27.08.2019 (обновлено: 13:40 27.08.2019)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкБелоярская АЭС в Свердловской области
Белоярская АЭС в Свердловской области
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. ТВЭЛ (входит в "Росатом") поставила на Белоярскую АЭС первую партию смешанного оксидного уран-плутониевого МОКС-топлива, сообщила пресс-служба компании.
Его также называют топливом "АЭС будущего", оно предназначено для реактора на быстрых нейтронах БН-800 энергоблока № 4 БАЭС.
"Загрузка 18 поставленных тепловыделяющих сборок в реактор запланирована на четвертый квартал 2019 года", — говорится в сообщении.
Первую серийную партию топлива изготовили на красноярском "Горно-химическом комбинате", и она успешно прошла приемку в 2018 году. Его промышленное производство построили на ГХК с участием более 20 организаций российской атомной отрасли.
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Четвертый энергоблок Белоярской АЭС необходим для отработки ряда технологий замыкания ядерного топливного цикла на базе "быстрых" реакторов, и прежде всего для демонстрации работы на промышленном МОКС-топливе.
В нем применяются обедненный уран и плутоний, выделенный в процессе переработки отработавшего ядерного топлива реакторов на тепловых нейтронах, составляющих основу современной атомной энергетики.
Специалисты указывают, что начало серийного производства МОКС-топлива для БН-800 — важный шаг для решения стратегической задачи по созданию замкнутого ядерного топливного цикла и двухкомпонентной атомной энергетики с реакторами на тепловых и быстрых нейтронах.
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В таком цикле за счет расширенного воспроизводства ядерного "горючего", как считается, существенно расширится топливная база атомной энергетики, а также появится возможность уменьшить объемы радиоактивных отходов благодаря "выжиганию" опасных радионуклидов.
Россия, как отмечают эксперты, занимает первое место в мире в технологиях строительства реакторов на быстрых нейтронах.
Начальная топливная загрузка реактора БН-800 была сформирована в основном из традиционного, уранового оксидного топлива.
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При этом часть топливных сборок содержит МОКС-топливо, изготовленное на опытных производствах других предприятий "Росатома" — НИИАР и "Производственного объединения "Маяк". Со временем реактор должен перейти на МОКС-топливо производства ГХК.
Блок № 4 БАЭС с реактором БН-800 стал прототипом более мощных коммерческих "быстрых" энергоблоков БН-1200. Его промышленная эксплуатация началась в 2016 году.
Ранее сообщалось, что решение о строительстве пилотного блока БН-1200 также на Белоярской АЭС может быть принято в начале 2020-х годов.
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