Омские предприятия представили технологические разработки на МАКС-2019

ОМСК, 27 авг – РИА Новости. Ведущие промышленные предприятия Омской области на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 представили свои экспонаты и технологические разработки, сообщает во вторник облправительство.

Делегацию Омской области на МАКС-2019 возглавляет губернатор региона Александр Бурков. В выставочной экспозиции в Жуковском, где проходит МАКС-2019, свои экспонаты и технологические разработки представляют Омский НИИ приборостроения (ОНИИП), Центральное конструкторское бюро автоматики (ЦКБА), АО "Высокие технологии", Омское моторостроительное объединение им. П.И. Баранова.

"Губернатор Омской области Александр Бурков проведет в рамках 14-го международного авиационно-космического салона МАКС-2019 рабочие совещания и переговоры с топ-менеджерами ряда крупных корпораций и холдингов, посетит стенды омских промышленных предприятий, примет участие в официальных мероприятиях", - говорится в сообщении.

В частности, предполагается обсудить с руководством холдинга "Вертолеты России" перспективы применения авиадвигателя ТВД-20, разработчиком и изготовителем которого являются омские предприятия - Омское машиностроительное конструкторское бюро (ОМКБ) и ОМО им. Баранова - для нового серийного самолета ТВС-2ДТС, создаваемого на замену Ан-2 ("кукурузник") для развития местных воздушных линий.

"В Омской области производится турбовинтовой авиадвигатель, который может быть конструктивно доработан и серийно изготавливаться для нового самолета. Производство двигателя ТВД-20 осуществляется полностью из отечественных комплектующих, изготовление которых локализовано на омских предприятиях", - сообщают власти региона.

Во вторник также состоится рабочая встреча Александра Буркова с гендиректором АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" Александром Артюховым. Стороны, в частности, обсудят вопросы увеличения загрузки испытательной станции омского завода им. Баранова.