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РИА Новости

РЖД обратится в правоохранительные органы из-за утечки данных сотрудников

11:29 27.08.2019
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© РИА Новости / Александр Демьянчук / Перейти в фотобанкЛоготип РЖД
Логотип РЖД
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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Логотип РЖД. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Российские железные дороги проводят проверку после публикации в открытых источниках персональных данных сотрудников, готовят материалы для передачи в правоохранительные органы, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД.
"В РЖД проводится проверка по поводу инцидента с публикацией в открытых источниках информации, содержащей персональные данные о сотрудниках. Готовятся материалы для передачи в правоохранительные органы", - сообщили в пресс-службе.
Логотип одного из отделений Бинбанка в Москве
5 августа, 11:50РИА Новости
Эксперт назвал возможную причину утечки данных клиентов Бинбанка
Утечек персональных данных клиентов РЖД не было, добавил собеседник агентства, система продажи билетов имеет защиту персональных данных высокой степени надежности.
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РЖДПроисшествия
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