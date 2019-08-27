РЖД обратится в правоохранительные органы из-за утечки данных сотрудников

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Российские железные дороги проводят проверку после публикации в открытых источниках персональных данных сотрудников, готовят материалы для передачи в правоохранительные органы, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД.

"В РЖД проводится проверка по поводу инцидента с публикацией в открытых источниках информации, содержащей персональные данные о сотрудниках. Готовятся материалы для передачи в правоохранительные органы", - сообщили в пресс-службе.