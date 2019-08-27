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РИА Новости

"Ростех" представил на МАКС-2019 модернизированный боевой вертолет Ми-24П

11:26 27.08.2019
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкВертолеты Ми-24
Вертолеты Ми-24
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Вертолеты Ми-24. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Ростех представил на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 модернизированный транспортно-боевой вертолет Ми-24П-1М с обновленным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе госкорпорации.
"На модернизированный Ми-24П установлены современный унифицированный пилотажный прицельно навигационный комплекс, обзорно прицельная оптико-электронная система, локатор с АФАР (опционально), современный полноценный автопилот, бортовой комплекс обороны, новая система электроснабжения. Масса пустого вертолета, в зависимости от выбранного опционального оборудования снижена до 430 кг", - сообщает пресс-служба.
По данным пресс-службы, перечень применяемых авиационных средств поражения значительно расширен управляемыми ракетами разных типов. Новейшая машина по своей боевой эффективности не уступает современным вертолетам последнего поколения.
Использование новой электроники позволило повысить боевую живучесть и ударную мощь вертолета. Машина была создана в кооперации холдингов "Вертолеты России" и концерна "Радиоэлектронные технологии", входящих в состав госкорпорации.
МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером авиакосмического салона МАКС-2019, который проходит с 27 августа по 1 сентября в Жуковском.
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