"Ростех" представил на МАКС-2019 модернизированный боевой вертолет Ми-24П

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Ростех представил на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 модернизированный транспортно-боевой вертолет Ми-24П-1М с обновленным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе госкорпорации.

"На модернизированный Ми-24П установлены современный унифицированный пилотажный прицельно навигационный комплекс, обзорно прицельная оптико-электронная система, локатор с АФАР (опционально), современный полноценный автопилот, бортовой комплекс обороны, новая система электроснабжения. Масса пустого вертолета, в зависимости от выбранного опционального оборудования снижена до 430 кг", - сообщает пресс-служба.

По данным пресс-службы, перечень применяемых авиационных средств поражения значительно расширен управляемыми ракетами разных типов. Новейшая машина по своей боевой эффективности не уступает современным вертолетам последнего поколения.

Использование новой электроники позволило повысить боевую живучесть и ударную мощь вертолета. Машина была создана в кооперации холдингов "Вертолеты России" и концерна "Радиоэлектронные технологии", входящих в состав госкорпорации.