Певец Юлиан опроверг информацию о своей госпитализации

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Певец Юлиан (Юлиан Васин) заявил, что у него все в порядке, он не был госпитализирован, а "просто решил проверить свое здоровье".

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Юлиана госпитализировали в Москве из-за проблем с сердцем.

"Я не госпитализирован, просто решил проверить свое здоровье раз в жизни. Все у меня в порядке", - сказал Юлиан РИА Новости.