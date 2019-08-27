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РИА Новости
Культура

Певец Юлиан опроверг информацию о своей госпитализации

11:22 27.08.2019 (обновлено: 11:30 27.08.2019)
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© РИА Новости / Юрий СомовЭстрадный певец Юлиан
Эстрадный певец Юлиан
© РИА Новости / Юрий Сомов
Эстрадный певец Юлиан . Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Певец Юлиан (Юлиан Васин) заявил, что у него все в порядке, он не был госпитализирован, а "просто решил проверить свое здоровье".
Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Юлиана госпитализировали в Москве из-за проблем с сердцем.
"Я не госпитализирован, просто решил проверить свое здоровье раз в жизни. Все у меня в порядке", - сказал Юлиан РИА Новости.
Песни Юлиана были популярны в 90-е годы. Заслуженный артист России в 1994 году выступил в Георгиевском зале Кремля в честь приезда королевы Великобритании Елизаветы II вместе с солистами балета Екатериной Максимовой с Владимиром Васильевым и оперным певцом Зурабом Соткилава.
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