Эксперт оценил идею об обжаловании штрафов за нарушения ПДД онлайн

"Во-первых, это сокращает время - самый главный вопрос. Во-вторых, человек не попадает в эту стрессовую ситуацию, когда он приходит и говорит: "Я не согласен", а ему говорят: "Не согласны, обращайтесь в суд"... Сейчас, конечно, у автовладельцев будет возможность все это обжаловать. Это услуга действительно нужна, она востребована уже давно и это будет, как минимум справедливо, с точки зрения вынесения штрафов", - сказал РИА Новости Канаев.