Эксперт оценил идею об обжаловании штрафов за нарушения ПДД онлайн

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Идея об обжаловании штрафов за нарушение ПДД на сайте госуслуг в настоящее время востребована, она поможет сократить время автовладельцев, заявил руководитель Федерации автомобилистов России (ФАР) Сергей Канаев, комментируя инициативу об обжаловании штрафов онлайн.
Ранее газета "Известия" сообщила, что российские автовладельцы смогут обжаловать штрафы за нарушения ПДД онлайн. Новый сервис планируется запустить в тестовом режиме на сайте госуслуг в 2020 году, написало издание со ссылкой на замглавы Минкомсвязи Максима Паршина.
"Во-первых, это сокращает время - самый главный вопрос. Во-вторых, человек не попадает в эту стрессовую ситуацию, когда он приходит и говорит: "Я не согласен", а ему говорят: "Не согласны, обращайтесь в суд"... Сейчас, конечно, у автовладельцев будет возможность все это обжаловать. Это услуга действительно нужна, она востребована уже давно и это будет, как минимум справедливо, с точки зрения вынесения штрафов", - сказал РИА Новости Канаев.
"Мы же не знаем, как она будет работать, с точки зрения задумки, конечно, идея очень хорошая. Потому что мы отлично понимаем, что проблема есть и ее нужно решать - не у всех есть время", - добавил он.