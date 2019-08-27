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РИА Новости

Адвокат рассказал о подготовке обмена задержанными россиянами и украинцами

11:17 27.08.2019 (обновлено: 12:15 27.08.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМаксим Одинцов на заседании Дарницкого районного суда Киева
Максим Одинцов на заседании Дарницкого районного суда Киева
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Максим Одинцов на заседании Дарницкого районного суда Киева. Архивное фото
КИЕВ, 27 авг — РИА Новости. В Киеве заканчивают оформление документов, связанных с обменом задержанными россиянами и украинцами, заявил РИА Новости адвокат Валентин Рыбин.

"Пока они не будут завершены, никто никуда не поедет. Еще мы ждем соответствующего указа от президента Украины о помиловании", — уточнил он.

По словам Рыбина, только после этого удерживаемых повезут в пункт сбора, а оттуда — на обмен.
Точные сроки юрист называть не стал. Также не озвучивается список людей, которых готовят к освобождению.

Что известно

На прошлой неделе адвокат бывшего бойца спецподразделения "Беркут" Александра Саттарова Игорь Свинцицкий сообщил, что обмен его подзащитного, обвиняемого в госизмене, на "одного из моряков" назначен на 28-29 августа.
В свою очередь, Рыбин заявлял, что, по его информации, Киев готов передать Москве Александра Баранова и Максима Одинцова, обвиненных на Украине в дезертирстве и госизмене, а также Евгения Мефедова, проходившего по делу о беспорядках в Одессе в 2014 году.
Кроме того, СМИ сообщали о том, что Украина и Россия обсуждают обмен по формуле 33 на 33 человека.
Военнослужащий РФ Александр Баранов, похищенный Службой безопасности Украины в ноябре 2016 в Подольском районном суде Киева. 8 февраля 2018
22 августа, 13:42Сказано в эфире
Политолог: в обмене заключенными между Украиной и РФ "есть парадокс"Адвокат рассказал о подготовке обмена трех находящихся на Украине россиян. В эфире радио Sputnik политолог, шеф-редактор проекта "СОНАР-2050" Семен Уралов прокомментировал эту информацию.
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