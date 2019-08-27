Адвокат рассказал о подготовке обмена задержанными россиянами и украинцами

КИЕВ, 27 авг — РИА Новости. В Киеве заканчивают оформление документов, связанных с обменом задержанными россиянами и украинцами, заявил РИА Новости адвокат Валентин Рыбин.

"Пока они не будут завершены, никто никуда не поедет. Еще мы ждем соответствующего указа от президента Украины о помиловании", — уточнил он.

По словам Рыбина, только после этого удерживаемых повезут в пункт сбора, а оттуда — на обмен.

Точные сроки юрист называть не стал. Также не озвучивается список людей, которых готовят к освобождению.

Что известно

На прошлой неделе адвокат бывшего бойца спецподразделения "Беркут" Александра Саттарова Игорь Свинцицкий сообщил, что обмен его подзащитного, обвиняемого в госизмене, на "одного из моряков" назначен на 28-29 августа.

В свою очередь, Рыбин заявлял, что, по его информации, Киев готов передать Москве Александра Баранова и Максима Одинцова, обвиненных на Украине в дезертирстве и госизмене, а также Евгения Мефедова, проходившего по делу о беспорядках в Одессе в 2014 году.