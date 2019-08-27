В Госдуме прокомментировали заявлении сенатора США о российской визе

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа объяснил заявление сенатора из США Рона Джонсона об отказе ему в российской визе желанием создать шумиху на антироссийской риторике.

Ранее американский сенатор-республиканец Рон Джонсон заявил, что российские власти отказали ему в выдаче визы. Сенатор намеревался приехать в Россию в составе делегации конгресса США на переговоры с официальными российскими лицами, следует из его заявления. В посольстве России в США сообщили, что Джонсон не обращался для получения въездной визы, а в российском МИД заявили, что Джонсон находится в "стоп-листе" РФ в ответ на включение туда представителей России.

"Если человеку больше нечего сказать, придумать, то продолжает свою русофобскую линию, которой этот сенатор всегда придерживался. Это некое продолжение, поднятие такой шумихи. Потому что это его конек антироссийский, надо как-то тему поддерживать", - сказал Чепа РИА Новости.