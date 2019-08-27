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РИА Новости

В Госдуме прокомментировали заявлении сенатора США о российской визе

11:14 27.08.2019
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© AP Photo / Andrew HarnikАмериканский сенатор Рон Джонсон
Американский сенатор Рон Джонсон
© AP Photo / Andrew Harnik
Американский сенатор Рон Джонсон. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа объяснил заявление сенатора из США Рона Джонсона об отказе ему в российской визе желанием создать шумиху на антироссийской риторике.
Ранее американский сенатор-республиканец Рон Джонсон заявил, что российские власти отказали ему в выдаче визы. Сенатор намеревался приехать в Россию в составе делегации конгресса США на переговоры с официальными российскими лицами, следует из его заявления. В посольстве России в США сообщили, что Джонсон не обращался для получения въездной визы, а в российском МИД заявили, что Джонсон находится в "стоп-листе" РФ в ответ на включение туда представителей России.
Американский сенатор Рон Джонсон
Вчера, 08:24Сказано в эфире
"Странное поведение". Зачем американский сенатор солгал о российской визе?Посольство РФ опровергло слова сенатора США об отказе в выдаче визы. Сенатор Рон Джонсон лишь вредит своей политической репутации, такое мнение высказал в эфире радио Sputnik политолог Иван Мезюхо.
"Если человеку больше нечего сказать, придумать, то продолжает свою русофобскую линию, которой этот сенатор всегда придерживался. Это некое продолжение, поднятие такой шумихи. Потому что это его конек антироссийский, надо как-то тему поддерживать", - сказал Чепа РИА Новости.
Депутат отметил, что российские парламентарии готовы к работе с американскими коллегами при условии открытого полноценного диалога.
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Рон ДжонсонАлексей ЧепаГосдума РФРоссияСШАВ мире
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