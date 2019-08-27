Китай выразил протест в связи с заявлением лидеров G7 по Гонконгу

ПЕКИН, 27 авг - РИА Новости. Китай выражает крайнее недовольство и решительный протест в связи заявлением лидеров G7 по ситуации в Гонконге, заявил во вторник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон по итогам прошедшего в Биаррице саммита G7 заявил, что лидеры обсудили ситуацию в Гонконге и призвали избегать насилия. Лидеры "семерки" вновь подтвердили существование и значимость китайско-британской декларации 1984 года по Гонконгу и призвали избегать насилия.

"Мы выражаем решительное недовольство и протест в связи с безответственными заявлениями лидеров G7 относительно Гонконга", - заявил на брифинге Гэн Шуан.

Он подчеркнул, что Гонконг является внутренни делом Китая и ни у одного государства нет права вмешиваться в этот вопрос.

Он добавил, что насильственные действия в Гонконге продолжаются уже более двух месяцев, это стало сильным ударом для верховенства права, общественного порядка и международного образа