На МАКС-2019 представили вертолет "Ансат" с салоном в стиле Aurus

ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 27 авг - РИА Новости. Вертолет "Ансат" с салоном в стилистике люксового российского автомобиля Aurus представили на международном авиасалоне МАКС-2019, передает корреспондент РИА Новости.

"Холдинг "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") в рамках международного авиационно-космического салона МАКС-2019 впервые представил вертолет "Ансат" с салоном повышенной комфортности, выполненным в стилистике бренда Aurus. Дизайн-проект салона создан специалистами "Вертолетов России" и ФГУП НАМИ (Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт)", - говорится в сообщении "Вертолетов России".

Холдинг отмечает, что при разработке салона для выработки оптимальных эргономических решений, помимо компьютерного моделирования, проводились тесты с участием людей с различными антропометрическими параметрами.

"Вертолет "Ансат" обладает самой большой кабиной в своем классе, что в сочетании с дизайнерскими решениями обеспечивает увеличенное пространство для пассажиров", - отметили в холдинге.