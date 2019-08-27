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РИА Новости

На МАКС-2019 представили вертолет "Ансат" с салоном в стиле Aurus

11:06 27.08.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВертолет "Ансат"
Вертолет Ансат
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Вертолет "Ансат"
ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 27 авг - РИА Новости. Вертолет "Ансат" с салоном в стилистике люксового российского автомобиля Aurus представили на международном авиасалоне МАКС-2019, передает корреспондент РИА Новости.
"Холдинг "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") в рамках международного авиационно-космического салона МАКС-2019 впервые представил вертолет "Ансат" с салоном повышенной комфортности, выполненным в стилистике бренда Aurus. Дизайн-проект салона создан специалистами "Вертолетов России" и ФГУП НАМИ (Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт)", - говорится в сообщении "Вертолетов России".
Многоцелевой вертолет Ансат
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Холдинг отмечает, что при разработке салона для выработки оптимальных эргономических решений, помимо компьютерного моделирования, проводились тесты с участием людей с различными антропометрическими параметрами.
"Вертолет "Ансат" обладает самой большой кабиной в своем классе, что в сочетании с дизайнерскими решениями обеспечивает увеличенное пространство для пассажиров", - отметили в холдинге.
МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером авиакосмического салона МАКС-2019, который пройдёт с 27 августа по 1 сентября в Жуковском.
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Авиасалон МАКС-2019"Ансат"ЖуковскийЭкономика
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