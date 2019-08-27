Экипаж МКС переносит робота "Федора" из корабля на станцию

Корабль "Союз МС-14" сегодня со второй попытки причалил к МКС, 24 августа этого не удалось сделать из-за отказа аппаратуры системы сближения "Курс" на станции.

"Сейчас идет перемещение робота на станцию, на его рабочее место, которое подготовлено. Мы уже собрали экзоскелет. И (космонавт) Александр Александрович Скворцов нам даст знать, когда он уже будет готов приступить (к экспериментам - ред.)", - сказал Рогозин на МАКС-2019.