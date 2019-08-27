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РИА Новости

Экипаж МКС переносит робота "Федора" из корабля на станцию

10:58 27.08.2019
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© РИА Новости / КЦ "Южный" / ЦЭНКИ / Перейти в фотобанкПодготовка робота Skybot F-850 (робота "Федора") на Байконуре к полету к МКС
Подготовка робота Skybot F-850 (робота Федора) на Байконуре к полету к МКС
© РИА Новости / КЦ "Южный" / ЦЭНКИ
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Подготовка робота Skybot F-850 (робота "Федора") на Байконуре к полету к МКС. Архивное фото
ЖУКОВСКИЙ (Московская обл.), 27 авг - РИА Новости. Космонавты переносят робота "Федора" из корабля "Союз МС-14" на МКС, заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Корабль "Союз МС-14" сегодня со второй попытки причалил к МКС, 24 августа этого не удалось сделать из-за отказа аппаратуры системы сближения "Курс" на станции.
"Сейчас идет перемещение робота на станцию, на его рабочее место, которое подготовлено. Мы уже собрали экзоскелет. И (космонавт) Александр Александрович Скворцов нам даст знать, когда он уже будет готов приступить (к экспериментам - ред.)", - сказал Рогозин на МАКС-2019.
МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером авиационно-космического салона МАКС-2019.
Подготовка робота Skybot F-850 (робота Федора) на Байконуре к полету к МКС
Вчера, 07:36РИА Новости
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Авиасалон МАКС-2019Международная космическая станцияДмитрий РогозинРоссияРИА Наука
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Подготовка робота Skybot F-850 (робота Федора) на Байконуре к полету к МКС
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