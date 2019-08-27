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РИА Новости

Рогозин рассказал о возможности создания метанового двигателя для ракет

10:53 27.08.2019 (обновлено: 15:26 27.08.2019)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
© РИА Новости / Владимир Песня
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ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 27 авг - РИА Новости. Ракетный двигатель, работающий на метане, для использования в составе многоразовых космических ракет-носителей можно создать за несколько лет, заявил во вторник генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
"Считаем, что в течение нескольких коротких лет мы могли бы выйти на создание уже огневого прототипа и начать его испытания. Тем более, что в Воронеже есть практически готовый стенд для прожига метановых двигателей", - сказал он на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
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