Сенатор Джонсон продемонстрировал имперское мышление, считает эксперт

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Сенатор из США Рон Джонсон, заявивший об отказе в выдаче ему российской визы для встречи с коллегами, продемонстрировал типичное имперское мышление американского истеблишмента, заявил РИА Новости заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ–ВШЭ Андрей Суздальцев.

Ранее американский сенатор-республиканец Рон Джонсон заявил, что российские власти отказали ему в выдаче визы. Сенатор намеревался приехать в Россию в составе делегации конгресса США на переговоры с официальными российскими лицами, следует из его заявления. В посольстве России в США сообщили, что Джонсон не обращался для получения въездной визы, а в российском МИД заявили, что Джонсон находится в "стоп-листе" РФ в ответ на включение туда представителей России.

"Подобное поведение характерно для американского сенатора. Это типичное имперское мышление американского истэблишмента, традиционная попытка распределить свою юрисдикцию на весь мир, чванливая уверенность, что сенаторы конгресса США неподсудны, неподотчетны, не нужны им визы... Их отношение к России - как к второстепенной державе, которая должна преклоняться, сдаваться и идти на уступки", - заявил эксперт.

Суздальцев отметил, что "в понимании американской жизни сенатор – это невероятно огромная фигура". "Его встречают с почетным караулом на флоте, его проводят в первые залы и т. д. И, посещая мир, а они очень много ездят, они себя ведут как будто они президенты США. Они воспринимают себя так, как будто они небожители. И считают, что совершенно элементарно для сенатора сесть в самолет, прилететь в Шереметьево или Домодедово, он не понимает, почему его могут остановить, кто тронет сенатора?" - заявил Суздальцев.