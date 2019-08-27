В Охотском море на свободу выпустили четвертую группу косаток и белух

ХАБАРОВСК, 27 авг - РИА Новости. Шесть белух и две последние косатки из бухты Средняя в Приморье во вторник выпущены на свободу на мысе Перовского в Хабаровском крае, сообщает Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

"Животные проделали путь в 1800 километров из бухты Средняя Приморского края к побережью Охотского моря, длившийся 5 дней. Несмотря на сложности, связанные с тяжелой дорожной ситуацией в Приморье из-за ливней, паводком на Амуре, морские млекопитающие были успешно доставлены к месту выпуска.

"Две косатки и шесть белух после проведения необходимых процедур по реадаптации, взятию анализов и установке спутниковых меток были выпущены в естественные условия обитания", - говорится в сообщении.

Отмечается, что косаток – самку Харю и самца Фореста - выпускали одновременно через транспортировочную клеть, установленную на катамаране, где животным сделали массаж, восстановив мышечный тонус. Отойдя на судне на 500 метров от берега, косатки одновременно оказались в море. Они некоторое время покружили возле берега, а затем вместе ушли в северную часть залива. За их поведением в данный момент следят ученые ВНИРО, которые будут осуществлять сопровождение животных в первые дни их нахождения в дикой природе.

"Таким образом, все 10 косаток из бухты Средняя на сегодняшний день находятся на свободе", - сообщает ВНИРО.

Отмечается, что после того, как косатки отошли от места выпуска на безопасное расстояние, началась процедура подготовки и выпуска белух.

"Их выпускали поочередно непосредственно возле берега. Сначала кран опускал носилки, в которых находилось животное, на мягкий мат на берегу. Здесь ученые производили замеры белух, брали анализ крови, тканей и выдоха, после чего кран поднимал носилки и опускал в воду возле берега на глубину 1,5 метра, где два тренера помогали животному аккуратно освободиться из носилок, чтобы не повредить плавники. Белухи сразу ныряли под воду, и визуально отследить их перемещение было невозможно. Двум крупным особям установили спутниковые метки, которые будут фиксировать их местоположение в открытом море", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в бухте Средняя продолжают оставаться около 80 белух. Первую партию из двух косаток и шести белух выпустили 27 июня, вторую группу из трех косаток - 16 июля, третью партию из трех косаток - 6 августа.

Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре 2018 года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных.

Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.