В Иране приговорили ирано-британскую подданную к 12 годам тюрьмы

ТЕГЕРАН, 27 авг – РИА Новости. Суд в Иране приговорил ирано-британскую подданную Ануше Ашури к 12 годам тюрьмы, в том числе за сотрудничество с израильской разведкой "Моссад", сообщил представитель судебной власти страны Голямхосейн Эсмаили..

Кроме того, он подтвердил 10-летний тюремный срок для еще одной ирано-британской подданной Арас Амири, которую также обвинили в шпионаже.

В середине мая Эсмаили заявил, что за шпионаж в пользу Великобритании на 10 лет осуждена гражданка Ирана Арас Амири, якобы "отвечавшая за работу иранского направления в Британском совете". Иранские власти утверждают, что осужденная признала вину, что ранее она неоднократно посещала Иран под разными именами и занималась культурными проектами в Исламской Республике. Британский совет категорически отрицает все обвинения в адрес Амири.