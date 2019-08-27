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РИА Новости

В Иране приговорили ирано-британскую подданную к 12 годам тюрьмы

10:48 27.08.2019 (обновлено: 12:00 27.08.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ТЕГЕРАН, 27 авг – РИА Новости. Суд в Иране приговорил ирано-британскую подданную Ануше Ашури к 12 годам тюрьмы, в том числе за сотрудничество с израильской разведкой "Моссад", сообщил представитель судебной власти страны Голямхосейн Эсмаили..
"Ануше Ашури является еще одной обвиняемой, имеющей двойное гражданство, в том числе британское. По обвинению в связях с "Моссадом" и в шпионаже она приговорена к 10 годам тюрьмы, за незаконную преподавательскую деятельность - к 2 годам", - цитирует Эсмаили телерадиокомпания IRIB.
Кроме того, он подтвердил 10-летний тюремный срок для еще одной ирано-британской подданной Арас Амири, которую также обвинили в шпионаже.
В середине мая Эсмаили заявил, что за шпионаж в пользу Великобритании на 10 лет осуждена гражданка Ирана Арас Амири, якобы "отвечавшая за работу иранского направления в Британском совете". Иранские власти утверждают, что осужденная признала вину, что ранее она неоднократно посещала Иран под разными именами и занималась культурными проектами в Исламской Республике. Британский совет категорически отрицает все обвинения в адрес Амири.
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