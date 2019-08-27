Минтруд предложил оплатить части пенсионеров проезд на отдых за границу

"Судами выносится порядка 99% решений от общего количества решений, принятых по данной категории дел, в пользу пенсионеров, осуществивших проезд к месту отдыха за пределы территории Российской Федерации и обратно, в размере стоимости проезда по территории Российской Федерации. Планируемый срок вступления нормативно правового акта в силу – январь 2021", - говорится в паспорте проекта "О внесении изменения в статью 34 Закона Российской Федерации "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях".