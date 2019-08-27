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РИА Новости

Минтруд предложил оплатить части пенсионеров проезд на отдых за границу

10:45 27.08.2019
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© РИА Новости / Евгения НовоженинаПобережье Черного моря в Коктебеле
Побережье Черного моря в Коктебеле
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Побережье Черного моря в Коктебеле. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Минтруд РФ предлагает с 2021 года оплачивать проезд по территории России пенсионерам Крайнего Севера, которые едут на отдых за границу, соответствующий проект ведомства размещен на портале нормативно правовых актов.
"Судами выносится порядка 99% решений от общего количества решений, принятых по данной категории дел, в пользу пенсионеров, осуществивших проезд к месту отдыха за пределы территории Российской Федерации и обратно, в размере стоимости проезда по территории Российской Федерации. Планируемый срок вступления нормативно правового акта в силу – январь 2021", - говорится в паспорте проекта "О внесении изменения в статью 34 Закона Российской Федерации "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях".
Территориальные органы ПФР по закону принимают решения об отказе в предоставлении компенсации в случае выезда пенсионера к месту отдыха за пределы Российской Федерации. При этом большинство пенсионеров, выезжающих к месту отдыха за пределы России, вынуждены добиваться частичной компенсации в судебном порядке.
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Министерство труда и социальной защиты РФПенсионный фонд РФРоссияОбщество
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