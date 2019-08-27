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РИА Новости
Культура

Жена Валентина Гафта рассказала о состоянии актера

10:39 27.08.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Валентин Гафт с супругой актрисой Ольгой Остроумовой
Актер Валентин Гафт с супругой актрисой Ольгой Остроумовой
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Народный артист СССР и ведущий актер театра "Современник" Валентин Гафт чувствует себя лучше, состояние стабильное, на данный момент продолжает восстанавливаться в реабилитационном центре, рассказала во вторник РИА Новости супруга артиста Ольга Остроумова.
Ранее актер был госпитализирован после инсульта, его состояние оценивалось как удовлетворительное. Позднее в разговоре с РИА Новости супруга актера сообщала, что самочувствие артиста нормализовалось, после чего его перевели в реабилитационный центр.
"Вы знаете, ничего не могу вам сказать, кроме как что все стабильно. Это же все очень медленно происходит, именно восстановление организма. Пока в реабилитационном центре лежит, все в порядке", - сказала собеседница агентства.
Гафт - актер театра и кино, театральный режиссер, поэт и писатель. Окончил Школу-студию МХАТ в 1957 году, играл в Театре имени Моссовета, в Московском драматическом театре, в "Ленкоме", а с 1969 году выступает на сцене "Современника". Гафт дебютировал в кино в фильме "Убийство на улице Данте" в 1956 году, после чего стал активно сниматься, среди его популярных работ: "Гараж", "Небеса Обетованные", "О бедном гусаре замолвите слово...", "Мастер и Маргарита", "Притяжение", "Ёлки 3" и многие другие.
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КультураВалентин ГафтОбщество
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