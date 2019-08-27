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РИА Новости

Иран и Россия сотрудничают в производстве метеоспутников и спутников связи

10:38 27.08.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗапуск метеоспутника
Запуск метеоспутника
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Запуск метеоспутника. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Иран сотрудничает с Россией в сфере производства метеорологических спутников и спутников связи, сообщил в интервью РИА Новости замглавы Минобороны и руководитель организации авиакосмической промышленности Ирана Абдолкарим Банитарафи.
"Насколько мне известно, в настоящее время ведётся совместное сотрудничество по производству метеорологических и телекоммуникационных спутников", - сообщил Банитарафи, отвечая на вопрос о возможности производства и запуска общего спутника.
МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером авиакосмического салона МАКС-2019, который пройдёт с 27 августа по 1 сентября в Жуковском.
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