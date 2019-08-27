Иран и Россия сотрудничают в производстве метеоспутников и спутников связи

МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Иран сотрудничает с Россией в сфере производства метеорологических спутников и спутников связи, сообщил в интервью РИА Новости замглавы Минобороны и руководитель организации авиакосмической промышленности Ирана Абдолкарим Банитарафи.

"Насколько мне известно, в настоящее время ведётся совместное сотрудничество по производству метеорологических и телекоммуникационных спутников", - сообщил Банитарафи, отвечая на вопрос о возможности производства и запуска общего спутника.