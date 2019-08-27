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РИА Новости

Lada оказалась самой популярной маркой автомобилей на Украине

10:28 27.08.2019 (обновлено: 16:51 27.08.2019)
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© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкАвтомобиль Lada Xray
Автомобиль Lada Xray
© РИА Новости / Игорь Агеенко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Аналитики украинской компании Auto Consulting и эксперты AC Heritage подсчитали, сколько новых автомобилей было продано в стране с момента объявления независимости в 1991 году.
По данным составителей рейтинга, больше всего новых машин за это время продал АвтоВАЗ/Lada — примерно миллион автомобилей.
На втором месте оказались машины Запорожского автомобилестроительного завода (ЗАЗ). Третье место — у южнокорейского производителя Daewoo.
В тройку моделей-бестселлеров украинского рынка вошли Daewoo Lanos (Sens с 2002 года), Lada Samara и "Жигули".
Всего с 1991 по 2018 год дилеры на Украине продали 4,3 миллиона новых легковых автомобилей.
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АвтоАвтоВАЗЗапорожский автомобилестроительный заводУкраинаЭкономика
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