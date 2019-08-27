Lada оказалась самой популярной маркой автомобилей на Украине

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Аналитики украинской компании Аналитики украинской компании Auto Consulting и эксперты AC Heritage подсчитали, сколько новых автомобилей было продано в стране с момента объявления независимости в 1991 году.

По данным составителей рейтинга, больше всего новых машин за это время продал АвтоВАЗ/Lada — примерно миллион автомобилей.

На втором месте оказались машины Запорожского автомобилестроительного завода (ЗАЗ). Третье место — у южнокорейского производителя Daewoo.

В тройку моделей-бестселлеров украинского рынка вошли Daewoo Lanos (Sens с 2002 года), Lada Samara и "Жигули".