Lada оказалась самой популярной маркой автомобилей на Украине

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Аналитики украинской компании Auto Consulting и эксперты AC Heritage подсчитали, сколько новых автомобилей было продано в стране с момента объявления независимости в 1991 году.
По данным составителей рейтинга, больше всего новых машин за это время продал АвтоВАЗ/Lada — примерно миллион автомобилей.
На втором месте оказались машины Запорожского автомобилестроительного завода (ЗАЗ). Третье место — у южнокорейского производителя Daewoo.
В тройку моделей-бестселлеров украинского рынка вошли Daewoo Lanos (Sens с 2002 года), Lada Samara и "Жигули".
Всего с 1991 по 2018 год дилеры на Украине продали 4,3 миллиона новых легковых автомобилей.
Вчера, 16:47РИА НовостиЛюбишь кататься – люби и катайся