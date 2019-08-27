Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-27T10:27Z
https://ria.ru/20190827/1557940324.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155590/28/1555902827_0:0:3144:1770_1036x0_80_0_0_d7d9806ec7624fbe558fc247114ff811.jpg
РИА Новости

Серийное производство беспилотников "Охотник" начнется после 2024 года

10:27 27.08.2019
719
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМасштабный летный демонстратор ударного БЛА "Охотник"
Масштабный летный демонстратор ударного БЛА Охотник
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Масштабный летный демонстратор ударного БЛА "Охотник". Архивное фото
ЖУКОВСКИЙ, 27 авг - РИА Новости. Серийное производство тяжелых ударных беспилотников "Охотник" начнется в России после 2024 года, сейчас проходят успешные испытания машины, сообщил РИА Новости во вторник в первый день работы МАКС-2019 вице-премьер РФ Юрий Борисов.
Первый полет "Охотника", масса которого составляет 20 тонн, производства ОКБ "Сухого" состоялся 7 августа.
"Как вы знаете, состоялся первый успешный полет "Охотника". Сейчас проходят испытания, которые продлятся 2-3 года. Думаю, что после 2024 года "Охотник" пойдет в серию", - сказал Борисов.
"Охотник" выполнен по схеме летающее крыло с применением специальных материалов и покрытий, которые делают его практически незаметными для радиолокационных средств обнаружения. "Охотник" оснащен целевой аппаратурой для оптико-электронной, радиотехнической и других видов разведки.
Беспилотный летательный аппарат Орион-Э
26 августа, 11:22РИА Новости
"Кронштадт" представит три перспективных беспилотника на МАКС-2019
3011313
Обсудить 3
Авиасалон МАКС-2019Авиасалон МАКСРоссияЖуковскийБезопасность
Рекомендуем
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
Рогозин рассказал о возможности создания метанового двигателя для ракет
РИА
Новости
Ракета-носитель среднего класса Союз-5 (Иртыш), оснащенная двигателем РД-171МВ
Самый мощный жидкостный ракетный двигатель РД-171МВ готовят к испытаниям
Бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС
Летные испытания возвращаемой ступени "Крыло-СВ" могут начаться в 2020 году
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководителями угледобывающих регионов
МАКС-2019 поспособствует повышению конкурентоспособности, считает Путин
Лента
новостей
Средний разведывательный БПЛА малой дальности Корсар
Беспилотник "Корсар" проходит госиспытания
Павильон компании Вертолеты России на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском
В России создадут "принципиально новый" вертолет
Макеты ракет-носителей на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
"Роскосмос" показал на МАКС-2019 макет ракеты, от которой отказался Рогозин
Российский многоцелевой вертолёт Ка-62
Вертолет Ка-62 впервые примет участие в летной программе МАКС-2019
Макет космического ядерного буксира, на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2019
Космический ядерный буксир впервые представили на МАКС-2019
БПЛА AURA100
На МАКС-2019 покажут беспилотный вертолет AURA 100
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на открытии Международного авиакосмического салона МАКС-2019
Путин и Эрдоган осмотрели новейший истребитель Су-57
В Сети появилось видео нестандартной посадки Су-57
В Сети появилось видео нестандартной посадки Су-57
Военные корабли в бухте Севастополя
В ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону российских учений
Стрельба из 240-миллиметрового миномета Тюльпан
Стрельбу из самого мощного в мире миномета сняли на видео
Президент Украины Владимир Зеленский
Парламентарии в России дали оценку первым ста дням президентства Зеленского
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:58В ЛНР обвинили ВСУ в обстреле жилого массива
08:54В Тюмени прокуратура проверит больницу, где отказались принять умирающего
08:54СМИ: Telegram планирует выпустить собственную криптовалюту
08:47В ООН призвали к взаимодействию всех безъядерных зон
08:44Китай планирует до конца года построить 50 тысяч базовых станций 5G
08:39В Росстате рассказали о рационе россиян
08:37На Украине из-за взрыва в жилом доме погиб человек
08:37В ДНР обвинили ВСУ в обстреле Горловки
08:36В Крыму предложили сделать фестиваль "Таврида – АРТ" ежегодным
08:36В Приморье за границы морского заповедника выведут выброшенную шхуну КНДР
08:32Forbes назвал самые богатые российские семьи
08:27В Приамурье из-за паводка на площади в 255 тысяч гектаров погиб урожай
08:25Суд в Новосибирске рассмотрит иск о снятии с выборов действующего мэра
08:21В Дамаске, несмотря на угрозы США, откроется международная выставка
08:16Под Волгоградом опрокинулся автомобиль BlaBlaCar, девять человек пострадали
08:15В Якутии за сутки потушили пять лесных пожаров
08:14Под Тюменью проверяют больницу, где не приняли умирающего пациента
08:13В ЛНР обвинили украинских силовиков в одном обстреле за сутки
08:11Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
08:10В Саратове в ДТП погибли три человека
Лента новостейМолния