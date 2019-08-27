Серийное производство беспилотников "Охотник" начнется после 2024 года

ЖУКОВСКИЙ, 27 авг - РИА Новости. Серийное производство тяжелых ударных беспилотников "Охотник" начнется в России после 2024 года, сейчас проходят успешные испытания машины, сообщил РИА Новости во вторник в первый день работы МАКС-2019 вице-премьер РФ Юрий Борисов.
Первый полет "Охотника", масса которого составляет 20 тонн, производства ОКБ "Сухого" состоялся 7 августа.
"Как вы знаете, состоялся первый успешный полет "Охотника". Сейчас проходят испытания, которые продлятся 2-3 года. Думаю, что после 2024 года "Охотник" пойдет в серию", - сказал Борисов.
"Охотник" выполнен по схеме летающее крыло с применением специальных материалов и покрытий, которые делают его практически незаметными для радиолокационных средств обнаружения. "Охотник" оснащен целевой аппаратурой для оптико-электронной, радиотехнической и других видов разведки.