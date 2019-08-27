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РИА Новости

Минтранс предложил готовить в летных вузах пилотов для SSJ100

10:26 27.08.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСамолет Sukhoi Superjet 100
Самолет Sukhoi Superjet 100
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Самолет Sukhoi Superjet 100 . Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Минтранс РФ предлагает готовить в летных вузах пилотов для SSJ100, необходимые для этого тренажеры оценивает в 8 миллиардов рублей, заявила в интервью РИА Новости директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса России Светлана Петрова.
Она отметила, что Минтранс внес в правительство предложения по авиации для повышения безопасности полетов, они будут рассмотрены в сентябре.
"С целью развития региональной авиации, в соответствии с указом президента, 50% маршрутов должны осуществляться между регионами, минуя Москву. Поэтому предлагается готовить коммерческих пилотов в учебных заведениях на выпускной тип регионального самолета RRJ-95 (Sukhoi Superjet 100)", - сказала Петрова.
"Для этих целей Ульяновскому институту гражданской авиации потребуется шесть комплексных тренажеров RRJ-95, Санкт-Петербургскому государственному университету - четыре. Объем необходимого финансирования для поставки в учебные заведения комплексных тренажеров RRJ-95 в требуемом количестве составит 8,08 миллиарда рублей", - добавила она.
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