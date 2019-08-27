Минтранс предложил готовить в летных вузах пилотов для SSJ100

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Минтранс РФ предлагает готовить в летных вузах пилотов для SSJ100, необходимые для этого тренажеры оценивает в 8 миллиардов рублей, заявила в интервью РИА Новости директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса России Светлана Петрова.

Она отметила, что Минтранс внес в правительство предложения по авиации для повышения безопасности полетов, они будут рассмотрены в сентябре.

"С целью развития региональной авиации, в соответствии с указом президента, 50% маршрутов должны осуществляться между регионами, минуя Москву. Поэтому предлагается готовить коммерческих пилотов в учебных заведениях на выпускной тип регионального самолета RRJ-95 (Sukhoi Superjet 100)", - сказала Петрова.