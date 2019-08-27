Красноярские полицейские раскрыли убийство 26-летней давности

КРАСНОЯРСК, 27 авг - РИА Новости. Полицейские в Богучанском районе Красноярского края раскрыли убийство, совершенное в 1993 году, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

В ведомстве сообщили, что местная жительница при проведении земляных работ во дворе дома обнаружила останки женщины, которая проживала в поселке. Старожилы сообщили оперативникам, что ранее по указанному адресу проживала семья, однако в 1993 году хозяйка дома пропала, а ее сожитель с детьми вскоре уехал. Экспертиза установила, что останки принадлежат пропавшей, а повреждение челюсти и ребер указывало на криминальную причину смерти.

Оперативники нашли 60-летнего бывшего сожителя в Вологодской области. Он признался, что в 1993 году из-за ссоры нанес жене удары ногами и руками, отчего она скончалась. Позже он закопал тело и покинул край.

"В Богучанах полицейские раскрыли преступление 26-летней давности. Сотрудники уголовного розыска Отдела МВД России по Богучанскому району задержали подозреваемого в убийстве, совершенном в 1993 году", - говорится в сообщении.