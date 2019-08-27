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РИА Новости

Красноярские полицейские раскрыли убийство 26-летней давности

10:22 27.08.2019 (обновлено: 14:35 27.08.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
КРАСНОЯРСК, 27 авг - РИА Новости. Полицейские в Богучанском районе Красноярского края раскрыли убийство, совершенное в 1993 году, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
В ведомстве сообщили, что местная жительница при проведении земляных работ во дворе дома обнаружила останки женщины, которая проживала в поселке. Старожилы сообщили оперативникам, что ранее по указанному адресу проживала семья, однако в 1993 году хозяйка дома пропала, а ее сожитель с детьми вскоре уехал. Экспертиза установила, что останки принадлежат пропавшей, а повреждение челюсти и ребер указывало на криминальную причину смерти.
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10 декабря 2015, 16:51РИА Новости
Жителя Пермского края осудили за преступление 13-летней давностиСуд установил, что осужденный в 2002 году на почве личных неприязненных отношений нанес другому мужчине травмы, в результате которых он скончался.
Оперативники нашли 60-летнего бывшего сожителя в Вологодской области. Он признался, что в 1993 году из-за ссоры нанес жене удары ногами и руками, отчего она скончалась. Позже он закопал тело и покинул край.
"В Богучанах полицейские раскрыли преступление 26-летней давности. Сотрудники уголовного розыска Отдела МВД России по Богучанскому району задержали подозреваемого в убийстве, совершенном в 1993 году", - говорится в сообщении.
Следователи ГСУСК РФ по Красноярскому краю возбудили в отношении подозреваемого уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ "Убийство".
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