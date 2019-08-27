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РИА Новости

В ЯНАО телефонные мошенники убедили женщину перевести три миллиона рублей

10:21 27.08.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 авг - РИА Новости. Жительница Ноябрьска (ЯНАО) за месяц перевела неизвестным 3 миллиона рублей, поверив, что они выплатят ей компенсацию за некачественный препарат для лечения суставов, сообщает во вторник пресс-служба регионального УМВД.
Женщина обратилась в полицию в понедельник, заявив о мошенничестве. Полицейские выяснили, что весной этого года она заказала в интернете препарат для лечения суставов. Примерно через четыре месяца ей позвонила неизвестная, она представилась сотрудницей контрольно-ревизионной комиссии и сказала, что женщине якобы полагается компенсация за приобретенный некачественный товар, но для получения выплаты необходимо оплатить страховку.
"Поверив звонившей, ноябрянка перечислила на указанный ей счет сначала 32 тысячи рублей, затем в течение месяца сделала еще несколько переводов. В общей сложности женщина перевела на неизвестные ей счета 3 миллиона 44 тысячи рублей", - сообщили в пресс-службе.
По данному факту полиция возбудила уголовное дело по статье о мошенничестве. Правоохранители устанавливают личности причастных к обману женщины.
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Жители Ямала нередко становятся жертвами аферистов, действующих по схожей схеме, при этом иногда они лишаются крупных сумм. Так, в январе пенсионерка из Салехарда отдала неизвестным 3,7 миллиона рублей, узнав, что ей положена "компенсация" за некачественные мази. В апреле пожилая жительница соседнего города Лабытнанги перевела мошенникам 2 миллиона рублей, поверив в аналогичную историю.
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Ямало-Ненецкий АОПроисшествия
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