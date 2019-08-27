Мамонова перевели из реанимации в кардиологическое отделение

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Музыкант и актер Петр Мамонов, госпитализированный с инфарктом, переведен из реанимации в кардиологическое отделение, через месяц ему предстоит еще одна операция, сообщила РИА Новости его супруга Ольга Мамонова.

Ранее сообщалось, что Мамонтов был госпитализирован с инфарктом, после операции он находился в реанимации.

"Петю перевели в кардиологическое отделение, через 30 дней будет еще одна операция", - рассказала жена, добавив что состояние у него стабильное.

"Но он не любит лечиться, тяжело ему это все", - сказала Мамонова.