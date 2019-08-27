Минтранс предложил усовершенствовать систему подготовки пилотов

Пилоты во время занятий на авиатренажере

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Министерство транспорта внесло в правительство предложение по повышению безопасности полетов и усовершенствованию системы подготовки пилотов. Об этом в интервью РИА Новости рассказала директор департамента госполитики в области гражданской авиации Светлана Петрова.

"Существование общей системы позволит авиационным властям усовершенствовать систему внедрения превентивных мер в целях предотвращения авиационных событий. <...> Такие предложения разработаны совместно с другими ведомствами", — сказала Петрова.

Кроме того, после трагедии с самолетом Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево Минтранс предлагает готовить в летных вузах пилотов именно для SSJ100 и вдвое увеличить сумму бюджетных средств на обучение российских летчиков.

Предложения, состоящие из четырех блоков, рассмотрят в конце сентября.

Трагедия в Шереметьево

Пятого мая лайнер Sukhoi Superjet 100 следовал из Москвы в Мурманск. Через некоторое время после взлета экипаж принял решение экстренно вернуться в столичный аэропорт. При жесткой посадке у самолета подломились стойки и загорелись двигатели, огонь перекинулся на хвостовую часть.

Погиб 41 человек. Спастись удалось 33 пассажирам и четырем членам экипажа.