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РИА Новости

Минтранс предложил усовершенствовать систему подготовки пилотов

10:13 27.08.2019 (обновлено: 11:51 27.08.2019)
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© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкПилоты во время занятий на авиатренажере
Пилоты во время занятий на авиатренажере
© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Министерство транспорта внесло в правительство предложение по повышению безопасности полетов и усовершенствованию системы подготовки пилотов. Об этом в интервью РИА Новости рассказала директор департамента госполитики в области гражданской авиации Светлана Петрова.

"Существование общей системы позволит авиационным властям усовершенствовать систему внедрения превентивных мер в целях предотвращения авиационных событий. <...> Такие предложения разработаны совместно с другими ведомствами", — сказала Петрова.

Кроме того, после трагедии с самолетом Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево Минтранс предлагает готовить в летных вузах пилотов именно для SSJ100 и вдвое увеличить сумму бюджетных средств на обучение российских летчиков.
Предложения, состоящие из четырех блоков, рассмотрят в конце сентября.
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Трагедия в Шереметьево

Пятого мая лайнер Sukhoi Superjet 100 следовал из Москвы в Мурманск. Через некоторое время после взлета экипаж принял решение экстренно вернуться в столичный аэропорт. При жесткой посадке у самолета подломились стойки и загорелись двигатели, огонь перекинулся на хвостовую часть.
Погиб 41 человек. Спастись удалось 33 пассажирам и четырем членам экипажа.
Возбуждено уголовное дело. Среди возможных причин крушения — техническая неисправность, низкая квалификация экипажа и плохие погодные условия.
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