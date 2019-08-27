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РИА Новости

ФАС создаст рабочие группы по противодействию картелям

10:05 27.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкИгорь Артемьев
Игорь Артемьев
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Игорь Артемьев. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ создаст рабочие группы с Минздравом и Минстроем по противодействию картелям, переговоры на начальном уровне уже ведутся, сообщил в интервью РИА Новости глава ведомства Игорь Артемьев.
"Наши коллеги на отраслевом уровне это делают", - ответил он на вопрос, ведутся ли вопросы о создании рабочих групп с этими ведомствами.
Министр транспорта РФ Евгений Дитрих
30 июля, 19:41РИА Новости
Минтранс не согласен с заявлением ФАС о картелях в дорожном строительстве
ФАС многократно сообщала, что самыми картелизованными сферами являются фармацевтика, строительство и дорожное строительство. В начале августа ФАС и Минтранс приняли решение о создании совместной рабочей группы по профилактике картелей при строительстве дорог.
Читайте полный текст интервью с Игорем Артемьевым >>
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Федеральная антимонопольная служба РФИгорь АртемьевРоссияЭкономика
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