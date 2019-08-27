ФАС создаст рабочие группы по противодействию картелям

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ создаст рабочие группы с Минздравом и Минстроем по противодействию картелям, переговоры на начальном уровне уже ведутся, сообщил в интервью РИА Новости глава ведомства Игорь Артемьев.

"Наши коллеги на отраслевом уровне это делают", - ответил он на вопрос, ведутся ли вопросы о создании рабочих групп с этими ведомствами.