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РИА Новости

Минтранс внес в правительство предложения по повышению безопасности полетов

10:04 27.08.2019
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© Depositphotos / kastoСтюардесса на борту самолета
Стюардесса на борту самолета
© Depositphotos / kasto
Стюардесса на борту самолета. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Минтранс внес в правительство предложения по авиации для повышения безопасности полетов в России, они будут рассмотрены в сентябре, заявила в интервью РИА Новости директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса Светлана Петрова.
Замглавы Минтранса РФ Александр Юрчик в середине мая сообщил журналистам, что ведомство, не дожидаясь итогов расследования авиакатастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота" в московском аэропорту "Шереметьево", готовит предложения премьер-министру Дмитрию Медведеву в сфере авиации, в том числе по пилотам и технике.
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"Такие предложения разработаны совместно с другими ведомствами, план мероприятий уже направлен в правительство и планируется для рассмотрения на заседании у председателя в конце сентября", - сказала Петрова.
Она отметила, что среди предложений - совершенствование господхода в сфере управления безопасностью полетов, а также установление состава и формата предоставления данных о факторах опасности и риска. "Существование общей системы позволит авиационным властям усовершенствовать систему внедрения превентивных мер в целях предотвращения авиационных событий", - добавила Петрова.
Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в "Шереметьево" и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Согласно данным Гидрометцентра России, в тот день в Подмосковье наблюдалась гроза. По данным СК РФ, в результате катастрофы из 78 находившихся на борту погиб 41 человек. Выжить удалось четырем членам экипажа из пяти и 33 пассажирам.
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