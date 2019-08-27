Минтранс внес в правительство предложения по повышению безопасности полетов

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Минтранс внес в правительство предложения по авиации для повышения безопасности полетов в России, они будут рассмотрены в сентябре, заявила в интервью РИА Новости директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса Светлана Петрова.

Замглавы Минтранса РФ Александр Юрчик в середине мая сообщил журналистам, что ведомство, не дожидаясь итогов расследования авиакатастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота" в московском аэропорту "Шереметьево", готовит предложения премьер-министру Дмитрию Медведеву в сфере авиации, в том числе по пилотам и технике.

"Такие предложения разработаны совместно с другими ведомствами, план мероприятий уже направлен в правительство и планируется для рассмотрения на заседании у председателя в конце сентября", - сказала Петрова.

Она отметила, что среди предложений - совершенствование господхода в сфере управления безопасностью полетов, а также установление состава и формата предоставления данных о факторах опасности и риска. "Существование общей системы позволит авиационным властям усовершенствовать систему внедрения превентивных мер в целях предотвращения авиационных событий", - добавила Петрова.